به گزارش خبرگزاری مهر،، فاطمه مهاجرانی امروز پنجشنبه، ۱۲ شهریور ماه، در آیین اختتامیه هفدهمین المپیاد فرهنکی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای کشور اظهار کرد: شاید امروز برگزاری چنین رویدادهایی کمی دشوار باشد؛ خصوصا که تعدادی از هموطنانمان در شهرستانهای سیریک و کوهستک استان هرمزگان به شهادت رسیدهاند. همچنین امروز جا دارد که از دختران شهید ورزشکار در لامرد یاد کنیم.
سخنگوی دولت افزود: امروز کشورمان در یکی از دشوارترین برهههای تاریخش قرار دارد؛ گرچه این ملک، خصوصا همین خراسان، در طول تاریخ خود حوادث زیادی را پشت سر گذاشته، اما همیشه پابرجا مانده است. فراموش نکنیم اگر امروز به زبان فارسی سخن میگوییم، آن را مدیون فردوسی هستیم. انشاءالله این ملک پابرجا خواهد، چون فردوسی دارد؛ به این دلیل که شخصیتهای بزرگی از جنس ابنسینا، حسابیها، میرزاخانیها و هزاران شخصیت دیگر دارد که لازم است نامشان را با افتخار به زبان آوریم.
وی ادامه داد: این ملک زنان و مردانی دارد که دقیقا در بزنگاههای سخت تاریخ کنار هم ایستادند، دست در دست هم دادند و اجازه ندادند که هیچ دیوانهای بر این کشور و بر این فرهنگ تسلط پیدا کند. آنها بودند که امکان سلطهگری را از دشمنان گرفتند.
مهاجرانی با اشاره به برگزاری هفدهمین المپیاد فرهنکی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای کشور تاکید کرد: برگزاری چنین رویدادی در این روزهایی که کشور ما درگیر جنگ است، نشان از این دارد که همه اهتمام دولت بر این است که این رویدادها برگزار شود. پیام رئیسجمهور به این المپیاد نیز به این معناست که اهمیت این موضوع بسیار جدی است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ما یک ایران داریم و ایران جان ماست و جان ما ایران است، تصریح کرد: فراموش نمیکنیم که این ملک و این مملکت را ما باید حفظ کنیم. هیچ اشکالی ندارد که برای ادامه تحصیل به آنسوی آبها برویم؛ این برای تجربهکردن است، اما بدانید اینجا ملک ماست و این مملکت مانند مادرمان است.
وی بیان کرد: ایران ما به وحدت ما نیاز دارد. ما در قبال تکتک عزیزانی که در طول تاریخ ایران برای دفاع از این خاک جان خود را از دست دادند، وظیفه داریم که مراقبت کنیم که نه به افراد و نه به ایران ضربهای وارد نشود. فراموش نکنید میدان امروز میدان تجربه است؛ میدانی است که کمک میکند بدانیم کجا را باید اصلاح کنیم. این میدان، میدان یافتن نقش خودمان در آینده ایران است.
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