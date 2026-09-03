وحدت و همدلی سرمایه عبور کشور از شرایط دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب پنجشنبه در آیین تجلیل از موکب داران و پیرغلامان اربعین حسینی ۱۴۰۵ استان سمنان با قدردانی از مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی در خدمترسانی به زائران، اظهار کرد: فعالیت موکب های استان در داخل و خارج از کشور جلوهای از مشارکت مردمی و همراهی مجموعههای مختلف در مسیر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.
وی با اشاره به فعالیت ۴۰ موکب استان سمنان در کشور عراق افزود: فرمانداریها، بخشداریها، شهرداریها، دهیاریها، شوراهای اسلامی، دستگاههای اجرایی، مساجد، هیئت های مذهبی، دانشگاهها و آموزش و پرورش در حوزه پشتیبانی و خدمترسانی اربعین نقشآفرینی کردند.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی، همراهی و پرهیز از رفتارهایی که موجب شکاف و تفرقه در جامعه میشود، نیاز دارد.
کولیوند با بیان اینکه انتقاد و مطالبه گری از حقوق مردم است، گفت: طرح مطالبات باید با رعایت انصاف، در چارچوب قانون و با توجه به شرایط کشور انجام شود تا نقدها به اصلاح امور و حل مشکلات منجر شود.
وی همچنین معیشت مردم را از اولویتهای مدیریت اجرایی دانست و افزود: تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و مدیریت مسائل اقتصادی با جدیت دنبال میشود و مشارکت مردم در کنار اقدامات دستگاههای اجرایی برای مدیریت شرایط اقتصادی و اجتماعی ضروری است.
استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت اجتماعی موکب داران، پیرغلامان و فعالان مذهبی خاطرنشان کرد: این افراد میتوانند با تقویت وحدت، جلوگیری از اختلافات و ترویج روحیه مسئولیت پذیری، در حفظ آرامش و انسجام جامعه نقش موثری ایفا کنند.
کولیوند در پایان فرهنگ اربعین را نماد وحدت، همدلی، مشارکت و خدمت بی منت دانست و تأکید کرد: این ظرفیت ارزشمند اجتماعی باید در مسیر تقویت انسجام، افزایش سرمایه اجتماعی و استمرار خدمترسانی به مردم مورد استفاده قرار گیرد.
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