تمرین شاداب سرخپوشان زیر نظر دایی/ سرخپوشان به اردو رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، آخرین تمرین سرخپوشان قبل از بازی روز جمعه از ساعت 15 عصر امروز در ورزشگاه شهید درفشی فر برگزار شد.



علی دایی که برای حضور در کنفرانس خبری به سازمان لیگ رفته بود بلافاصله پس از پاسخگویی به سوالات خبرنگاران به ورزشگاه درفشی فر آمد.



دایی پس از استقبال و خوشامدگویی به علی فتح الله زاده تمرینات تیمش را آغاز کرد.



تمرین امروز سرخپوشان پس از گرم کردن و دویدن به کار با توپ و تمرینات ویژه اختصاص داشت.



بازیکنان پرسپولیس با روحیه بالایی در تمرین امروز دستورات تاکتیکی علی دایی را پیاده کرده و هواداران نیز حضور پررنگی در ورزشگاه درفشی فر داشتند. البته این تمرین پشت درهای بسته برگزار شد.



هواداران پرسپولیس بنرهایی را با خود به درفشی فر آورده بودند و خواهان برتری پرسپولیس در بازی فردا بودند.



مرور ضربات ایستگاهی پایان بخش تمرین عصر امروز بود که علی دایی با دقت خاصی این بخش از تمرین را مدیریت می‎کرد.



سرخپوشان پس از پایان تمرین راهی هتل محل اقامت خود شدند.