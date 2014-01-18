350 راس گوسفند قاچاق در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کريم کشوري اظهار داشت: در پي کسب خبري مبني بر اينکه تعدادي از قاچاقچيان قصد خروج احشام قاچاق از استان را دارند بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارکنان اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي استان قرار گرفت.

وی افزود: قاچاقچيان پس از تهيه احشام از روستاهاي اطراف شهرستان هاي تابعه استان، قصد انتقال محموله مورد نظر را به استان هاي جنوبي کشور داشتند.

کشوري یادآور شد: تحقيقات پليس ادامه داشت تا اينکه با کار اطلاعاتي پليس، يک دستگاه خودرو کاميون تريلي در محور خروجي استان که توسط يک دستگاه پژو 405 اسکورت مي شد، متوقف گرديد .

فرمانده انتظامي استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در بازرسي پليس مشخص شد کاميون حامل احشام فاقد مجوز دامپزشكي و قرنطينه اي و برچسب حمل دام زنده از اداره دامپزشكي كرمانشاه بود.

سردار کشوری اظهار داشت: از کاميون توقيف شده 352 راس گوسفند قاچاق به وزن تقريبي 16 تن و520 کيلوگرم کشف شد که جهت نگهداري تحويل کشتارگاه صنعتي استان شد .