350 راس گوسفند قاچاق در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کريم کشوري اظهار داشت: در پي کسب خبري مبني بر اينکه تعدادي از قاچاقچيان قصد خروج احشام قاچاق از استان را دارند بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارکنان اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي استان قرار گرفت.
وی افزود: قاچاقچيان پس از تهيه احشام از روستاهاي اطراف شهرستان هاي تابعه استان، قصد انتقال محموله مورد نظر را به استان هاي جنوبي کشور داشتند.
کشوري یادآور شد: تحقيقات پليس ادامه داشت تا اينکه با کار اطلاعاتي پليس، يک دستگاه خودرو کاميون تريلي در محور خروجي استان که توسط يک دستگاه پژو 405 اسکورت مي شد، متوقف گرديد .
فرمانده انتظامي استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در بازرسي پليس مشخص شد کاميون حامل احشام فاقد مجوز دامپزشكي و قرنطينه اي و برچسب حمل دام زنده از اداره دامپزشكي كرمانشاه بود.
سردار کشوری اظهار داشت: از کاميون توقيف شده 352 راس گوسفند قاچاق به وزن تقريبي 16 تن و520 کيلوگرم کشف شد که جهت نگهداري تحويل کشتارگاه صنعتي استان شد .
وی در پایان تصریح کرد: افراد فرصت طلب و سودجو براي رسيدن به سود فراوان قاچاق با خريد احشام از روستاهاي استان قصد خروج احشام را به استان هاي جنوبي جهت قاچاق به کشورهاي حاشيه خليج فارس داشتند که با اقدام به موقع پليس در اين کار ناکام ماندند.
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