به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، معاون شورای امنیت روسیه تأکید کرد که این کشور می‌تواند با کشتی‌های تجاری کشورهای غربی همان‌گونه برخورد کند که اروپا با کشتی‌های مرتبط با «ناوگان سایه» روسیه برخورد می‌کند.

بر اساس این گزارش، دیمیتری مدودف گفت که روسیه این حق را دارد که هر کشتی تجاری متعلق به کشورهای دشمن را، در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر حمل محموله برای اوکراین، هدف قرار دهد؛ حتی اگر این کشتی‌ها در آب‌های بی‌طرف تردد کنند.

وی همچنین تأکید کرد که نیروهای مسلح روسیه توانایی آن را دارند که عملیات خود را فراتر از دریای سیاه گسترش دهند.

این اظهارات در پی افزایش تنش‌ها بر سر کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه» روسیه مطرح شده است؛ ناوگانی که کشورهای غربی آن را در ارتباط با دور زدن تحریم‌های نفتی روسیه می‌دانند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هم اخیرا هشدار داده است که این کشور به هر تلاشی برای توقیف کشتی‌های تجاری روسی پاسخ متقابل خواهد داد.