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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

مدودف: حق داریم به کشتی‌های تجاری کشورهای غربی حمله کنیم

مدودف: حق داریم به کشتی‌های تجاری کشورهای غربی حمله کنیم

دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه گفت که روسیه حق دارد که هر کشتی تجاری متعلق به کشورهای دشمن را در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر حمل محموله برای اوکراین هدف قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، معاون شورای امنیت روسیه تأکید کرد که این کشور می‌تواند با کشتی‌های تجاری کشورهای غربی همان‌گونه برخورد کند که اروپا با کشتی‌های مرتبط با «ناوگان سایه» روسیه برخورد می‌کند.

بر اساس این گزارش، دیمیتری مدودف گفت که روسیه این حق را دارد که هر کشتی تجاری متعلق به کشورهای دشمن را، در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر حمل محموله برای اوکراین، هدف قرار دهد؛ حتی اگر این کشتی‌ها در آب‌های بی‌طرف تردد کنند.

وی همچنین تأکید کرد که نیروهای مسلح روسیه توانایی آن را دارند که عملیات خود را فراتر از دریای سیاه گسترش دهند.

این اظهارات در پی افزایش تنش‌ها بر سر کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه» روسیه مطرح شده است؛ ناوگانی که کشورهای غربی آن را در ارتباط با دور زدن تحریم‌های نفتی روسیه می‌دانند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هم اخیرا هشدار داده است که این کشور به هر تلاشی برای توقیف کشتی‌های تجاری روسی پاسخ متقابل خواهد داد.

کد مطلب 6915610

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      3 3
      پاسخ
      خب حمله به کشتی های تجاری روسیه برای اوکراین ازاد شد بعد از کمبود سوخت در روسیه نوبت به موج دوباره گرانی کالاها در روسیه خواهد شد
    • ناشناس DE ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      5 9
      پاسخ
      سلام من فقط به آقای پوتین میگم کشور گشایی جز بدبختی چیزی نداره ژاپن قوی تره یا مغولستان که یه زمانی جهان رو تسخیر کردفقط علم واقتصاد قوی خوبه هرچه زودتر بکش کنار که جلوی ضرر رو هروقت بگیری بردی
      • علی IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
        1 0
        درست میگی اما کشور گشایی چی؟؟ اروپا روسیه رو مجبور به حمله کرد تا بتونه از طریق اوکراین یه اون ضربه بزنه
    • IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      0 1
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      اگر از این عرضه ها داشتید تا الان جنگ رابا اوکراین پیروز شده بودید،،،، بنازم به اقتدار رهبر شهیدعزیزمان سیدعلی خامنه‌ای رحمت الله علیه و رهبر عزیزمان سید مجتبی خامنه‌ای ونیزبه اقتدار نیروهای مسلح ونظامی کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران از ارتش مقتدرمان تا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران
    • فریدون IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      دو صد گفته چون نیم کردار نیست

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