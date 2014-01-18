8 مرکز نیکوکاری در تبریز تشکیل می شود/ 40 هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یاور زاده شامگاه جمعه در جمع اعضاء مراکز نیکو کاری کلانشهر تبریز گفت: مراکز نیکو کاری در قالب شبکه های حمایتی و با هدف انتقال روحیه نیکوکاری در لایه های درونی جامعه تشکیل یافته است.

وی در ادامه افزود: این مراکز با تولیت کمیته امداد امام خمینی (ره) و محوریت مساجد سعی در دیدبانی و مدیریت فقر با رویکرد توانمند سازی و تامین استقلال گروهای آسیب پذیر از مسیر فعال سازی و درگیر سازی موضوعی شبکه های نهادی و اجتماعی شکل گرفته اند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر بیست هزار خانواده نیازمند با جمعیت چهل هزار نفری زیر حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) کلانشهر تبریز قرار دارند که بیش از 50 درصد این جامعه آماری بی سرپرست هستند.

یاور زاده ادامه داد: وجود دو هزار یتیم نیازمند، چهار هزار بیمار پر هزینه نیازمند، چهار هزار دانش آموز و دانشجوی نیازمند و چهار هزار خانواده فاقد مسکن از برجسته ترین مددجویان این شهرستان محسوب می شوند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) کلانشهر تبریز اظهار داشت: سیاست های حمایتی در راستای توانمند سازی ،ایجاد روحیه خود باوری وایجاد اشتغال از طریق منابع اعتباری دولتی و کمک های مردمی یکی دیگر از اهداف کمیته امداد است.

محمد یاورزاده با اشاره به تنوع سلسله نیاز گروهای آسیب پذیر و محدودیت منابع دولتی عنوان کرد: مشارکت های اجتماعی یک ضرورت قطعی و ترمیم کننده جریان مدیریت فقر تلقی می شود.