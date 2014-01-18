  1. بین الملل
منابع عراقی اعلام کردند؛

28 کشته و 200 زخمی در درگیریهای فلوجه

مسئولان محلی عراق از کشته شدن 28 نفر و زخمی شدن 200 غیر نظامی در درگیریهای شهر فلوجه طی سه هفته گذشته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، "عبدالستار لواص" مدیر بیمارستان فلوجه امروز اظهار داشت: شمار کشته شدگان غیر نظامی در شهر فلوجه در استان الانبار واقع در غرب عراق از 3 هفته پیش تاکنون 28 نفر بوده است و همچنین 200 غیر نظامی زخمی شده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: این افراد در جریان عملیات پاکسازی استان الانبار از گروه های تروریستی کشته و زخمی شده اند. این عملیات با کمک نیروهای ارتش و عشایر مناطق مختلف استان الانبار انجام می شود.

از سوی دیگر "شیخ محمد البجاری" یکی از مسئولان محلی فلوجه در این رابطه اظهار داشت: مناطق الکرمه و منطقه نظامی واقع در شرق فلوجه شاهد درگیری های مداومی میان نیروهای ارتش و افراد مسلح گروه داعش است.

گفته می شود شب گذشته دو نفر از عشایر در درگیری با افراد مسلح در شهر فلوجه کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند.

 

