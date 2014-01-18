28 کشته و 200 زخمی در درگیریهای فلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، "عبدالستار لواص" مدیر بیمارستان فلوجه امروز اظهار داشت: شمار کشته شدگان غیر نظامی در شهر فلوجه در استان الانبار واقع در غرب عراق از 3 هفته پیش تاکنون 28 نفر بوده است و همچنین 200 غیر نظامی زخمی شده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: این افراد در جریان عملیات پاکسازی استان الانبار از گروه های تروریستی کشته و زخمی شده اند. این عملیات با کمک نیروهای ارتش و عشایر مناطق مختلف استان الانبار انجام می شود.

از سوی دیگر "شیخ محمد البجاری" یکی از مسئولان محلی فلوجه در این رابطه اظهار داشت: مناطق الکرمه و منطقه نظامی واقع در شرق فلوجه شاهد درگیری های مداومی میان نیروهای ارتش و افراد مسلح گروه داعش است.

گفته می شود شب گذشته دو نفر از عشایر در درگیری با افراد مسلح در شهر فلوجه کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند.