ربادنگو تا المپیک 2016 مشاور بین المللی والیبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال گفت: پیه رو ربادنگو ایتالیایی که شش سال (2006 – 2012) مدیریت کمیته مسابقات فدراسیون جهانی والیبال FIVB را در بر عهده داشت و سال گذشته به عنوان مشاور بین‌المللی در برگزاری لیگ جهانی والیبال و انجام مذاکرات، تهیه و نظارت بر اجرای مستر پلن لیگ جهانی، مشاوره در زمینه تبلیغات و امور رسانه‌ای بین‌المللی بر اساس قوانین فدراسیون جهانی والیبال با فدراسیون والیبال ایران قرار داد همکاری بسته بود با توجه به ارتقای سطح والیبال کشورمان، پس از با مذاکراتی که با وی داشتم قرار شد تا سال 2016 با ما همکاری کند و بدین ترتیب ربادنگو تا المپیک برزیل مشاور بین‌المللی والیبال ایران خواهد بود.



داورزنی افزود: در سال گذشته از روند همکاری با وی راضی بودیم و به نتایج خوبی رسیدیم و با توجه به قرارداشتن در گروه یک لیگ جهانی 2014، لازم دیدم که مثل سال گذشته از نظرات وی برای برگزاری و شرکت در لیگ جهانی بهره گیریم و حتی این زمان را تا المپیک برزیل افزایش دهیم.



رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر تجربه شش ساله پیرو در برگزاری سنگین‌ترین و معتبرترین مسابقات والیبال در FIVB گفت: ربادنگو پاسور اسبق ایتالیا، اهل تورین و 56 ساله است که با تیم ملی کشورش در المپیک 1984 لس آنجلس موفق به کسب مدال برنز شد. او از سال 1978 تا 1986 در تیم ملی ایتالیا حضور داشته و سابقه حضور در لیگ جهانی را هم دارد.

وی افزود: ربادنگو همچنین از اعضای کنفدراسیون والیبال اروپا است. همکاری وی برای یک سال دیگر به عنوان مشاور با فدراسیون والیبال ایران در برگزاری و شرکت در مسابقات لیگ جهانی و قهرمانی جهان تا سال 2016 می تواند فرایندها و نتایج خوبی برای والیبال کشورمان در سطح بین‌المللی داشته باشد. این فرصت، فرصت خوبی است و می‌بایست مثل سال گذشته از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.