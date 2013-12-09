FIVB از داورزنی برای شرکت در اجلاس کمیته مسابقات دعوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه فدراسیون جهانی والیبال از محمدرضا داورزنی جهت عضویت در کمیته مسابقات FIVB دعوت کرد، آری گراسا رئیس فدراسیون جهانی والیبال با ارسال نامه‌ای از محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران برای شرکت در اجلاس سالیانه کمیته مسابقات فدراسیون جهانی والیبال دعوت کرد.

این اجلاس جمعه و شنبه مورخ 22 و 23 آذرماه در لوزان سوئیس مقر FIVB برگزار می‌شود و رویدادهای سال 2014 تا 2017 در آن بررسی خواهد شد. رئیس فدراسیون والیبال ایران روز پنج‌شنبه 21 آذرماه تهران را به مقصد لوزان ترک خواهد کرد.