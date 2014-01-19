دفتر پاسخگویی به سئوالات شرعی در رفسنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ‌محمود حسینی شنبه شب با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دفتر پاسخگویی به سئوالات شرعی تبلیغات اسلامی رفسنجان روز یکشنبه همزمان با سالروز میلاد نبی مکرم اسلام (ص) شروع به فعالیت خواهد کرد.

وی با اشاره به لزوم راه‌اندازی دفتر پاسخگویی به سئوالات شرعی در رفسنجان افزود: در حال حاضر دفتر امام جمعه و حوزه علمیه حضرت زینب (س) پاسخگوی سئوالات شرعی شهروندان است که با راه اندازی مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی در اداره تبلیغات اسلامی این مجموعه تکمیل می شود.

وی افزود: همزمان با هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) دفتر پاسخگویی به سئوالات شرعی‌ در اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان آغاز به کار می‌کند.

رئیس تبلیغات اسلامی رفسنجان با بیان اینکه این سامانه تلفنی برای رفع شبهات و ابهامات مسائل شرعی راه اندازی شده است، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 15 تا 17 با شماره‌ 5234845 تماس گرفته و سئوالات خود را با کارشناسان در میان بگذارند.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان این مطلب که این سامانه توسط یک مبلغ زبده شهرستان اداره می شود، افزود: پس از دریافت سؤالات مطرح شده توسط همشهریان، این سامانه بصورت تلفنی پاسخ گو خواهد بود.

