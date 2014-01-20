تولید قطعه موسیقی "جان جهان" به همت گروه کُر حوزه هنری استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قاصدی، آهنگساز قطعه موسیقی "جان جهان" افزود: این قطعه موسیقی با محوریت امام زمان (عج) تولید شده و دومین پروژه گروه کُر حوزه هنری استان زنجان است.

وی با اشاره به اینکه پروژه اول این گروه، قطعه موسیقی "همای رحمت" بوده که در مدح حضرت علی (ع) ساخته شده است، افزود: قطعه موسیقی "جان جهان" در آواز بیات اصفهان و شور کلاسیک ساخته شده است.

این هنرمند زنجانی با بیان اینکه این قطعه موسیقی کاملا متفاوت تر از موسیقی "همای رحمت" تولید شده است، ابراز کرد: قطعه موسیقی "جان جهان" در چارچوب موسیقی پاپ سنتی ساخته شده و در آن از ویولون، تار و زیر صداهایی که در موسیقی سنتی استفاده می شود به کار گرفته شده است.

با اشاره به اینکه شعر به کار رفته در این قطعه موسیقی یکی از غزلیات امام خمینی (ره) است، ادامه داد: این اثر هنری در کمتر از دو ماه به همت گروه کُر حوزه هنری استان زنجان به سرپرستی علی اصغر قربانلو تولید شده است.

قاصدی خود با اشاره به اینکه خلق اثر هنری با رویکرد مفاهیم عاشورایی یکی از مهم ترین اهداف تشکیل این گروه است، بیان کرد: این گروه با هدف تولید اثر فاخر هنری و مذهبی برای 14 معصوم (ع) تشکیل شده است که تا کنون دو قطعه موسیقی به همت این گروه تولید شده و قطعه سوم نیز همزمان با ایام فاطمیه (س) امسال آماده می شود.

به گفته وی سیاست کاری این گروه انتخاب اشعار نغز و فاخر از بزرگان و عرفای کشور در خصوص هر یک از ائمه معصومین (ع) و آهنگسازی و تولید قطعات موسیقی فاخر برای این بزرگواران است.

سعید قاصدی فعالیت در عرصه موسیقی را از سال 1380 آغاز کرده و از سال 1385 به طور حرفه ای در امر نوازندگی مشغول است. وی در حال حاضر در زمینه آهنگسازی، تنظیم و اپراتوری صدا و استودیوی آهنگسازی و تنظیم موسیقیایی فعالیت دارد.