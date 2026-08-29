به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و همزمان با ششمین روز هفته دولت، زمین چمن مصنوعی روستای چهر با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، فرماندار هرسین و مدیرکل ورزش و جوانان استان به بهره‌برداری رسید.

این زمین چمن با اعتباری بالغ بر ۳.۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان احداث شده و با افتتاح آن، جوانان و علاقه‌مندان به ورزش در روستای چهر برای نخستین بار از زمین چمن مناسب برخوردار شدند.

احداث این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت جوانان و ورزش‌دوستان انجام شده است.

استاندار کرمانشاه در آیین افتتاح این پروژه ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، از پیگیری‌ها و تلاش‌های فرماندار، بخشدار و مدیرکل ورزش و جوانان استان برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی قدردانی کرد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت گسترش فضاهای ورزشی در نقاط مختلف استان اظهار کرد: فراهم کردن زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای جوانان را فراهم کند و باید شاهد اجرای پروژه‌هایی از این دست در مناطق مختلف کرمانشاه باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی کرمانشاه افزود: این استان در حوزه ورزش جایگاه ویژه‌ای دارد و ورزشکاران کرمانشاهی همواره توانمندی و استعداد خود را در رقابت‌های ملی و بین‌المللی به نمایش گذاشته‌اند.

استاندار کرمانشاه همچنین به حضور ورزشکاران و عوامل ورزشی استان در مسابقات آسیایی ژاپن در سال ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: کرمانشاه با اعزام ۳۷ نماینده شامل ورزشکار، مربی و داور، یکی از حضورهای پررنگ و مقتدرانه خود را در این دوره از رقابت‌ها به ثبت رساند که این موفقیت برای جامعه ورزش و مردم استان مایه افتخار است.

حبیبی خاطرنشان کرد: هر اندازه زیرساخت‌های ورزشی بیشتری در استان ایجاد شود، فرصت شکوفایی استعدادها و بروز توانمندی جوانان نیز افزایش پیدا می‌کند و می‌توان به رشد و موفقیت روزافزون ورزشکاران کرمانشاهی در عرصه‌های مختلف امیدوار بود.