کشف بیش از ۲۲ تن ورق آهن قاچاق در دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح شنبه به خبرنگاران گفت: ماموران انتظامی شهرستان دشتیاری در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کشنده مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در بازرسی این خودرو ۲۲ تن ورق اهن قاچاق کشف و بنا بر اعلام نظر کارشناسان ارزش این محموله، ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و یک خودرو توقیف شد، و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.