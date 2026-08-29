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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۲

کشف بیش از ۲۲ تن ورق آهن قاچاق در دشتیاری

کشف بیش از ۲۲ تن ورق آهن قاچاق در دشتیاری

زاهدان- جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۲۲ تن ورق آهن قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در شهرستان دشتیاری خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و یک دستگاه کشنده توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح شنبه به خبرنگاران گفت: ماموران انتظامی شهرستان دشتیاری در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کشنده مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در بازرسی این خودرو ۲۲ تن ورق اهن قاچاق کشف و بنا بر اعلام نظر کارشناسان ارزش این محموله، ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و یک خودرو توقیف شد، و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6930833

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