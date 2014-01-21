کاهش 40درصدی وابستگی دانشگاه آزاد به شهریه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده گفت: تشکیل هیات های جذب و هیات های ممیزه استانی در دستور کار قرار گرفته و جذب و ارتقای اعضای هیات علمی به این هیات ها سپرده خواهد شد.

وی به تخفیف و کاهش شهریه ها اشاره کرد و افزود: متاسفانه کاهش و تخفیف شهریه های دانشگاه آزاد مانع از توسعه دانشگاه شده است.

میرزاده تعطیلی روزهای پنچشنبه را یکی از عوامل زیان ده در این دانشگاه دانست و گفت: تعطیلی پنجشنبه ها در سال گذشته باعث قطع همکاری با برخی اساتید بنام و عدم امکان ادامه تحصیل قشر وسیعی از دانشجویان شد که تمامی این عوامل زیان دهی دانشگاه را در پی داشته است.

وی به اختیارات هیات های امنای استانی برای رفع کسری بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: هیات های امنای استانی با داشتن اختیاراتی مانند تجمیع واحدها در واحدهای مادر، انحلال واحدهای زیان ده و فروش اموال مازاد برای تبدیل به احسن می توانند نسبت به حل مشکلات موجود خود اقدام کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از صدور بخشنامه ای به واحدها به منظور جلوگیری از فعالیت مدیران دو شغله در این دانشگاه، خبر داد.

میرزاده به برخی عوامل که مانع توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد شده، اشاره کرد و گفت: فرایند دریافت مجوز برای توسعه رشته ها و جذب اعضای هیات علمی در واحدها از جمله مواردی است که توسعه تحصیلات تکمیلی را با مشکل روبرو ساخته است.

وی افزود: فراخوان جذب اعضای هیات علمی با نیاز استان ها متناسب نیست، به همین سبب استان ها دوباره نیازهای خود را اعلام کنند تا به فراخوان افزوده شود.

وی همچنین از تدوین بخشنامه ای برای امکان بازنشستگی پیش از موعد کارکنان رسمی این دانشگاه خبر داد و افزود: در این بخشنامه تسهیلاتی برای امکان بازنشستگی کارکنان به صورت غیر اجباری با سابقه کاری 25 سال فراهم می شود که جزییات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد در عین حال از برنامه ریزی برای کاهش 40 درصدی وابستگی دانشگاه آزاد اسلامی به شهریه تا 4 سال آینده خبر داد و گفت: طبق سند چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی باید وابستگی دانشگاه آزاد به شهریه ها را تا 40 درصد کاهش دهیم و منابع جدید درآمدی را جایگزین آن کنیم.

میرزاده به راهکارهای درآمدزایی در دانشگاه آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: جذب کمک های مردمی، فروش اموال مازاد و تبدیل به احسن کردن آنها از جمله اقداماتی است که می تواند منبع درآمد دانشگاه محسوب شود، ضمن این که برای کاهش وابستگی به شهریه باید در تاسیس شرکت های دانش بنیان با دانش آموختگان مشارکت کنیم.