به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» به کارگردانی مازیار محمدنژاد که به عنوان نخستین انیمیشن سینمایی تولید بومی استان فارس به اکران عمومی رسیده است، با استقبال مخاطبان شیرازی همراه شد.

اکران ویژه و فرش قرمز این اثر با حضور کارگردان و عوامل تولید عصر چهارشنبه برگزار شد و نزدیک به ۵۰۰ نفر از کودکان و خانواده‌های شیرازی در این رویداد سینمایی حضور داشتند.

«نبرد با خرچنگ» همچنین با عبور فروش خود از مرز یک میلیارد تومان، در جمع آثار میلیاردی سینمای ایران قرار گرفته و اکران آن در سینماهای سراسر کشور همچنان ادامه دارد.

سینمای کودک نیازمند تولید تخصصی است

سید میلاد دانشور، مدیر پردیس سینمایی امین تارخ و دبیر اجرایی این اکران ویژه، در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال خانواده‌ها از این اثر گفت: «نبرد با خرچنگ» به کارگردانی مازیار محمدنژاد، به عنوان نخستین انیمیشن تولید بومی استان فارس که به اکران سینمایی رسیده، تجربه‌ای مهم برای ظرفیت‌های هنری استان است.

وی افزود: باید به کارگردان و گروه سازنده این اثر برای جسارت ورود به عرصه تولید انیمیشن سینمایی تبریک گفت؛ چراکه تولید یک اثر سینمایی در حوزه انیمیشن نیازمند تلاش، تخصص و سرمایه‌گذاری قابل توجه است.

مدیر پردیس سینمایی امین تارخ با اشاره به حضور نزدیک به ۵۰۰ نفر از کودکان و خانواده‌ها در این اکران گفت: این حضور صرفاً یک آمار مخاطب نیست، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی سینمای کودک و اهمیت تجربه جمعی تماشای فیلم است.

دانشور ادامه داد: موفقیت این اثر در سطح کشور و عبور فروش آن از مرز یک میلیارد تومان نشان می‌دهد که یک تولید بومی می‌تواند در مقیاس ملی نیز با مخاطب ارتباط برقرار کند و مورد استقبال قرار گیرد.

اکران «نبرد با خرچنگ» به گفت‌وگوی تخصصی رسید

وی درباره رویکرد پردیس سینمایی امین تارخ در برگزاری این رویداد نیز گفت: تلاش ما این بود که اکران «نبرد با خرچنگ» صرفاً به یک برنامه اجرایی محدود نشود و در همین راستا، پیش از برگزاری فرش قرمز، اکران خصوصی این اثر برای جمعی از فعالان، استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه کودک برگزار شد.

مدیر پردیس سینمایی امین تارخ تأکید کرد: سینمای کودک حوزه‌ای تخصصی است و تولید برای این گروه سنی نیازمند توجه همزمان به روایت، جذابیت، ویژگی‌های بصری، نیاز مخاطب و ملاحظات تربیتی است.

وی افزود: طبیعی است که هر اثر سینمایی از منظر فرم و محتوا با نقدهایی روبه‌رو شود و همین گفت‌وگوی تخصصی می‌تواند به شناخت بهتر مسیر تولید و ارتقای کیفیت آثار آینده کمک کند.

دانشور همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست نقد و بررسی «نبرد با خرچنگ» با همکاری «شبکه فعالان عرصه کودکی (شمعک)» خبر داد و گفت: این نشست با حضور تهیه‌کننده، نویسنده، کارگردان و دیگر عوامل تولید و همچنین جمعی از فعالان و صاحب‌نظران حوزه کودک برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این نشست را بررسی تجربه تولید این اثر از منظر تولید، محتوا و مخاطب عنوان کرد.

سینما می‌تواند محل گفت‌وگوی هنرمند و جامعه باشد

دانشور در پایان خاطرنشان کرد: سینما می‌تواند فراتر از محل نمایش فیلم، فضایی برای ارتباط میان هنرمند، مخاطب و جامعه تخصصی باشد و اگر یک اکران بتواند چنین گفت‌وگویی را شکل دهد، ارزش آن فراتر از تعداد بلیت‌های فروخته‌شده خواهد بود.

به گزارش مهر، اکران ویژه و فرش قرمز انیمیشن «نبرد با خرچنگ» با همکاری مجموعه‌هایی از فعالان حوزه کودک و با محوریت پردیس سینمایی امین تارخ، وابسته به مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، روز یکشنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ در شیراز برگزار شد.

پخش این انیمیشن در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد و «نبرد با خرچنگ» پس از ورود به باشگاه آثار میلیاردی سینمای ایران، همچنان در چرخه اکران کشور قرار دارد.