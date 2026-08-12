صدور ‌۳۸۹ مجوز پرواز فوق العاده برای ایام پایانی ماه صفر به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در آستانه فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر، سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین سالروز شهادت امام رضا (ع)، برای بازه زمانی ۲۰ تا ۲۳ مردادماه، مجموعاً ۳۸۹ مجوز پرواز فوق‌العاده برای انتقال زائران به مشهد مقدس صادر شده است.

وی افزود: از مجموع مجوزهای صادرشده، ۹۶ مجوز مربوط به پروازهای خارجی از مبادی بغداد، باکو، دبی، اسلام‌آباد، استانبول، کابل، کراچی، لاهور، مزارشریف، مسقط، نجف، تفلیس و ایروان به مقصد مشهد مقدس است.

شیرودی بیان کرد: همچنین ۲۹۳ مجوز پرواز داخلی از مبادی آبادان، اهواز، اراک، اردبیل، بندرعباس، ماهشهر، بوشهر، قشم، گرگان، ایلام، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، عسلویه، کیش، یزد، زاهدان، تهران، نوشهر، ارومیه، رامسر، رشت، ساری، شیراز و تبریز به مقصد مشهد مقدس صادر شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: این پروازها با هدف تسهیل سفر زائران و پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر هوایی در ایام پایانی ماه صفر برنامه‌ریزی شده و ظرفیت پروازی مسیرهای منتهی به مشهد مقدس در این ایام افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، فروش بلیت این پروازها بر مبنای نرخ‌های مصوب انجام می شود و با هرگونه گران‌فروشی، عرضه بلیت خارج از نرخ‌های تعیین‌شده و تخلف در این زمینه، برخورد قانونی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر لزوم رعایت حقوق مسافران توسط شرکت های هواپیمایی و شفافیت در عرضه بلیت تأکید کرد و از مسافران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق سامانه‌ حقوق مسافر به نشانی www.caa.gov.ir اعلام کنند.