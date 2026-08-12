برپایی دسته عزای خادمان حرم حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)

حجتالاسلام مهدی حسینزاده مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حرم حضرت فاطمه معصومه(س) درگفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دسته عزای خادمان حرم مطهر در سالروز شهادت امام رضا(ع) خبر داد.
وی گفت: این آیین عزاداری روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا علیهالسلام برگزار میشود و خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در این مراسم به سوگواری خواهند پرداخت.
حسینزاده افزود: دسته عزای خادمان حرم مطهر از مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام حرکت خود را آغاز میکند و در ادامه مسیر به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها حرکت خواهد کرد.
وی با اشاره به زمان برگزاری این مراسم بیان کرد: حرکت دسته عزای خادمان از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه آغاز میشود و عزاداران در مسیر پیشبینی شده به عزاداری در سوگ شهادت امام هشتم شیعیان خواهند پرداخت.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام به عنوان نقطه آغاز این مراسم در نظر گرفته شده و دسته عزای خادمان پس از حرکت در مسیر تعیینشده، به سمت حرم مطهر بانوی کرامت ادامه مسیر خواهد داد.
وی عنوان کرد: برگزاری دسته عزای خادمان در سالروز شهادت امام رضا علیهالسلام در راستای برنامههای سوگواری حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در این مناسبت انجام میشود.
حسینزاده خاطرنشان کرد: خادمان حرم مطهر در این آیین ضمن حضور در دسته عزاداری، به سوگواری در سالروز شهادت امام رضا علیهالسلام میپردازند و ارادت خود را به ساحت مقدس هشتمین امام شیعیان ابراز خواهند کرد.
وی گفت: این مراسم روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام آغاز میشود و مقصد دسته عزای خادمان، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها خواهد بود.
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