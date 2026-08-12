رشد ۱۵۳ درصدی استرداد مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درباره آخرین وضعیت وصول درآمدهای مالیاتی و میزان رشد این درآمدها در چهار ماه نخست سال، اظهار کرد: میزان مالیات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، برای تأمین بخشی از هزینه‌های دولت در نظر گرفته شده و سازمان امور مالیاتی نیز به عنوان مجری قانون، وظیفه وصول درآمدهای مالیاتی را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه مالیات حداکثر حدود ۴۸ درصد از هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد، افزود: اگر تمام مالیات پیش‌بینی‌شده در قانون توسط سازمان امور مالیاتی وصول شود، حداکثر ۴۸ درصد هزینه‌های دولت از این محل تأمین خواهد شد و بخش بیش از ۵۰ درصدی هزینه‌ها باید از سایر منابع درآمدی دولت از جمله فروش نفت، انتشار اوراق و دیگر منابع تأمین شود.

موحدی‌بک‌نظر با اشاره به افزایش حدود ۶۰ درصدی بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ ادامه داد: میزان رشد درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست سال جاری، با وجود شرایط موجود، حدود ۴۶ درصد بوده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که در مقایسه با ۳۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول‌شده در چهار ماهه مشابه سال گذشته، رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه رشد ۴۶ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی پایین‌تر از میزان تورم سالانه است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رشد مورد انتظار در این بخش حدود ۶۰ درصد بوده است، بخش قابل توجهی از افزایش درآمدهای مالیاتی باید در ماه‌های باقی‌مانده سال محقق شود.

موحدی‌بک‌نظر در ادامه به یکی از شاخص‌های مهم مرتبط با حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در کنار میزان وصول مالیات، موضوع استرداد مالیاتی نیز اهمیت زیادی دارد؛ به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده که در آن اعتبار مالیاتی ناشی از خرید مؤدیان در چارچوب قانون به آنها بازگردانده می‌شود.

وی افزود: میزان استرداد مالیاتی در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو و نیم برابر شده و رشد ۱۵۳ درصدی داشته است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور این افزایش را یکی از شاخص‌های عملکرد سازمان در حمایت از تولید دانست و بیان کرد: اگرچه نیاز به وصول مالیات وجود دارد، اما از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی توانسته میزان استرداد مالیاتی را حدود دو و نیم برابر افزایش دهد و اعتبار مالیاتی بیشتری را به مؤدیان بازگرداند.

وصول مالیات از محل اظهارنامه و رسیدگی‌های مالیاتی

موحدی‌بک‌نظر در پاسخ به این پرسش که رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی بیشتر ناشی از خوداظهاری مؤدیان بوده یا مالیات تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، اظهار کرد: برای بررسی این موضوع باید توجه داشت که مالیات وصول‌شده در هر مقطع مربوط به عملکرد کدام سال است.

وی ادامه داد: در حال حاضر فرآیندهای مالیاتی مرتبط با عملکرد سال ۱۴۰۴ در جریان است و برای تسلیم اظهارنامه نیز تا دوم شهریور ۱۴۰۵ مهلت تعیین شده است؛ بنابراین بخشی از مالیات‌هایی که در این دوره وصول می‌شود، مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ و سال‌های قبل است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بخشی از این درآمدها مربوط به مالیات‌هایی است که مؤدیان در اظهارنامه‌های خود ابراز کرده‌اند و برای پرداخت آن نیز ممکن است ترتیب پرداخت در نظر گرفته باشند. در مقابل، بخشی دیگر مربوط به مالیات‌هایی است که پس از رسیدگی مأموران مالیاتی تعیین شده و ممکن است مبلغ تعیین‌شده بیشتر از مالیات ابرازی مؤدی باشد.

وی تأکید کرد: بنابراین وصول درآمدهای مالیاتی در این دوره شامل هر دو بخش مالیات‌های ابرازی و مالیات‌های ناشی از رسیدگی‌های مالیاتی است.

افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران

موحدی‌بک‌نظر همچنین با اشاره به سهم مالیات حقوق در درآمدهای مالیاتی کشور گفت: بخشی از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات حقوق دریافت می‌شود که در طول سال به صورت مستقیم از حقوق کارکنان کسر و پرداخت می‌شود.

وی افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال جاری را از جمله اتفاقات مثبت عنوان کرد و گفت: سقف معافیت مالیات حقوق از ماهانه ۲۴ میلیون تومان در سال گذشته به ۴۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: افرادی که کمتر از ۴۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، اساساً مشمول مالیات بر حقوق نمی‌شوند و برای درآمدهای بالاتر از این رقم، مالیات به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد.

وی افزود: برای مثال، اگر فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، ۴۰ میلیون تومان از درآمد وی مشمول مالیات نیست و تنها ۱۰ میلیون تومان مازاد بر سقف معافیت، مشمول نرخ ۱۰ درصد خواهد بود؛ بنابراین مالیات این فرد یک میلیون تومان خواهد بود.

موحدی‌بک‌نظر این شیوه را نسبت به سال‌های گذشته مناسب‌تر دانست و گفت: افزایش سقف معافیت موجب شده است اقشار کم‌درآمد حقوق‌بگیر از پرداخت مالیات معاف شوند و در مقابل، حقوق‌بگیران با درآمدهای بالاتر متناسب با درآمد خود مالیات پرداخت کنند.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده همزمان با افزایش قیمت‌ها

وی با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی صرفاً از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نمی‌شود، اظهار کرد: بخشی از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود که مصرف‌کنندگان در فرآیند خرید کالا و خدمات آن را پرداخت می‌کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: افزایش قیمت‌ها نیز به افزایش مالیات بر ارزش افزوده منجر شده و بخشی از کاهش دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران کرده است.

موحدی‌بک‌نظر در پایان با اشاره به نقش استرداد مالیاتی در حمایت از مؤدیان و تولیدکنندگان، رشد ۱۵۳ درصدی این شاخص را مورد توجه قرار داد و آن را از جمله اقدامات سازمان امور مالیاتی برای بازگرداندن اعتبار مالیاتی به مؤدیان عنوان کرد.