پیام مدیران در فقدان پهلوان آواز؛ صدای نجیب موسیقی خاموش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد اله یاری مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی با انتشار پیام هایی جداگانه درگذشت حسین خواجه امیری (ایرج) خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی را تسلیت گفتند.
مهدی شفیعی (معاون امورهنری وزیر ارشاد):
موسیقی ایران سوگوار یکی از صداهای نجیب شد
در پیام معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:
موسیقی ایران، امروز سوگوار یکی از صداهای نجیب و خاطرهانگیز خود شد.
استاد حسین (ایرج) خواجهامیری خالق خاطرههایی ماندگار برای مخاطبان خویش بود. صدایی گرم و گیرا که حلقه وصل موسیقی فاخر و مردمی بود و هنرمندانه خالق آثاری گردید که روایت غمها و شادیهای مردم بود، آثاری که در خاطره جمعی چند نسل نفس کشیده است.
خاموشی این صدا را به خانواده ارجمندش، جامعه موسیقی و دوستداران استاد تسلیت عرض می کنم.
بابک رضایی (مدیرکل دفتر موسیقی)
انسانهای خوب هرگز نمیمیرند
در پیام مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد اسلامی آمده است:
تو را به خاک ندادم، به آسمان دادم
تو را به دست خداوند مهربان دادم
فقدان استاد حسین خواجهامیری «ایرج» را به خانواده ایشان، جامعه بزرگ موسیقی و مردم شریف ایران صمیمانه تسلیت گفته، برای خاموشی یکی دیگر از آواهای جاودان، زیبا و بی تکرار کشورمان با افسوس میاندیشم که رفتن انسانهای نجیب، اندوهی آرام اما عمیق به جا میگذارد.
هر چند انسانهای خوب هرگز نمیمیرند؛ بلکه در مهربانیهایشان ادامه پیدا میکنند.
روحش شاد و یادش چراغ راه هنرمندان جوان موسیقی ایران زمین باد.
محمد اله یاری (مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی):
«ایرج» بخشی از حافظه شنیداری ایرانیان بود
در متن پیام محمد الهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی نیز آمده است:
درگذشت استاد حسین خواجهامیری (ایرج)، صدای ماندگار و چهره نامآشنای موسیقی ایران، اندوهی بزرگ برای جامعه فرهنگ و هنر و همه دوستداران موسیقی است.
ایرج تنها صاحب حنجرهای قدرتمند و صدایی کمنظیر نبود؛ صدای او بخشی از حافظه شنیداری چند نسل از ایرانیان بود؛ مردمی که با آوازش عاشق شدند، دلتنگی کردند، خاطره ساختند و لحظههایی از زندگی خود را با صدای او زیستند. او از آن هنرمندانی بود که آوازش از صحنهها فراتر رفت و به خانهها و دلهای مردم راه یافت و نامش را در تاریخ موسیقی ایران ماندگار کرد.
امروز اگرچه این حنجره خاموش شده است، اما صدای ایرج همچنان در کوچههای خاطره و در جان موسیقی ایران جاری است؛ چرا که بعضی صداها با خاموشی پایان نمیگیرند؛ در حافظه یک ملت میمانند و با هر بار شنیدن، خاطرهای را زنده میکنند.
درگذشت این هنرمند بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه موسیقی و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت میگویم و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
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