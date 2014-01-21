به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در مورد بازدید وزیر ورزش و جوانان از کمپ تیمهای ملی ضمن بیان مطلب فوق گفت: از چند وقت پیش از وزیر وقت خواسته بودیم که از امکانات آکادمی فوتبال و پروژههای در دست اجرای ما بازدید کند و امروز این فرصت پیش آمد که از ایشان تشکر میکنم.
وی درباره برنامههای تیم ملی هم اظهار کرد: کیروش باید برنامههای تیم ملی را ارائه کند. فعلا آنچه مشخص است اینکه پس از بازی با گینه و کویت، یک اردوی 25 روزه در آفریقای جنوبی داریم و پس از آن در اروپا چند بازی دوستانه انجام خواهیم داد. سپس در ایران یک بازی تدارکاتی برای تیم ملی داریم و بعد هم اردوی 25 روزهمان در برزیل آغاز میشود.
رئیس فدراسیون درباره ماندن کارلوس کیروش در راس کادر فنی تیم ملی پس از جام جهانی نیز خاطرنشان کرد: از او خواستهایم که هرچه سریعتر برنامهاش را به ما بگوید تا تکلیف مربی تیم ملی را پس از جام جهانی سریع روشن کنیم.
کفاشیان در ادامه یادآور شد: ستادی به ریاست سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان تشکیل شده که نخستین جلسهاش نیز با حضور وزیر ورزش برگزار شد. همچنین قرار شد برای هماهنگی برنامهها و مسائل مربوط به آن جلساتی را با حضور مسئولان ذیربط از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان گردشگری برگزار کنیم.
وی همچنین یادآور شد: مردم باید بدانند وقت برای خرید بلیتها کم است و ظرف 10 تا 20 روز آینده باید برای این کار اقدام کنند زیرا پس از آن یعنی در ماههای اسفند و فروردین هیچ کاری از دست ما برنمیآید.
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: موفق شدهایم موافقت فیفا را بگیریم که چون مردم ما برای انتقال ارز مشکل دارند، از طریق فدراسیون این بلیتها به آنها داده شود. ضمن اینکه سهمیهای نیز از سوی فدراسیون به سازمانهای متقاضی مانند دانشگاهها داده میشود که آنها باید هزینهاش را پرداخت کنند.
