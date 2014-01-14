به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که در نشست امروز دوشنبه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک شرکت کرده بود، پس از پایان نشست در جمع خبرنگاران به پرسش‌های آنها در رابطه با فوتبال پاسخ داد.

وی در این رابطه با یادآوری اینکه اسپانسر تیم ملی برای پرداخت قسط‌های خود به مشکل برخورده، اظهار کرد: تا 30 دی‌ماه به اسپانسر تیم ملی فرصت دادیم تا بخش اول قسط‌ های خود را پرداخت کنند. از طرف مسئولان این شرکت قول داده شده که این کار صددرصد انجام می‌شود و مشکلی وجود ندارد اما در هر صورت اگر این قسط پرداخت نشد، توضیحات آنها را خواهیم شنید و در هیات رئیسه مطرح می‌کنیم تا بتوانیم تصمیم بگیریم.

کفاشیان در مورد اینکه "آیا در حال حاضر شرکت دیگری وجود دارد که به عنوان اسپانسر با آن مذاکره جدی انجام شده باشد"؟، تصریح کرد: بعضی از شرکت‌ها به صورت شفاهی صحبت‌هایی را مطرح کرده‌اند اما به صورت جدی و عملی با هیچ شرکتی مذاکره نکرده‌‍ایم. آنچه مسلم است مشکل مالی وجود دارد و باید به آن رسیدگی کنیم.

وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دو تیم پرسپولیس و استقلال که در آستانه دربی روز جمعه راه انداخته‌اند، خاطرنشان کرد: اصلا این موضوع را تایید نمی‌کنم. از امروز هفته وحدت آغاز می‌شود و بهتر است این دو تیم با هم وحدت داشته باشند و با انجام اینگونه کارها استرس وارد نکنند. به هر حال مردم دوست دارند یک بازی خوب از رقابت میان این دو تیم ببینند، بهتر است مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال علیه یکدیگر صحبت نکرده و این جو را متوقف کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد حضور تماشاگران برای دیدار دربی روز جمعه خاطرنشان کرد: برنامه خاصی در این زمینه نداریم زیرا همیشه دیدارهای دربی تماشاگران زیادی داشته است. تنها امیدواریم این بازی بهانه و استارتی شود برای اینکه در دیدارهای بعد از دربی هم تماشاگران دوباره به ورزشگاه‌ها بیایند و تعداد آنها زیاد شود.

وی از انتقال جواد نکونام به باشگاه الکویت ابراز نارضایتی کرد و یادآور شد: در کل از اینکه بازیکنان ایرانی در میانه راه لیگ ایران را ترک کرده و به کشورهای دیگر می‌روند راضی نیستم. مشکلاتی در باشگاه‌ها ایجاد شده که باعث می‌شود ورزشکاران در میانه فصل از تیم‌های خود جدا شوند، مانند پژمان منتظری، مجتبی جباری و حالا هم جواد نکونام.

کفاشیان ادامه داد: بازیکنانی هم که هستند انگیزه کمی دارند. در کل وضعیت مالی باشگاه‌ها بد است و این مساله در بروز چنین انتقالاتی تاثیرگذار است. باید به این موضوع اهمیت داده شود و حمایت‌های لازم را انجام دهیم تا در تیم‌ها وحدت و انسجام لازم وجود داشته باشد، در غیر این صورت تیم ملی هم به مشکل برمی‌خورد.

وی در مورد عکسی که روز گذشته در یکی از روزنامه‌ها منتشر شده بود که حکایت از قلیان کشیدن رحمتی و عمران زاده داشت، ابراز بی‌اطلاعی کرد و اذعان داشت: اصلا چنین عکسی را ندیده‌ام و از آن بی‌خبرم. واقعا این عکس منتشر شده بود؟! البته در حال تحقیق هستیم که ببینیم هر قلیان پکی چند است چون شنیده‌ام که گران هم است.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه اعلام شده محسن مسلمان و پیام صادقیان بازیکنان خاطی تیم امید هستند که در اردوی کیش قلیان کشیده‌اند، خاطرنشان کرد: در این مورد همچنان در حال بررسی هستیم و هیچ حکمی هم صادر نشده است اما در کل اعتقاد داریم که ورزشکاران در زمان اردو یا حتی خارج از آن نباید در چنین مجالسی حضور داشته باشند. آنها باید اخلاق ورزشی را در هر شرایطی رعایت کنند، در غیر اینصورت در دعوت از آنها به اردوی تیم ملی تجدیدنظر می کنیم.

وی با بیان اینکه منتظر پاسخ کی‌روش در مورد ادامه همکاری‌اش هستیم، تصریح کرد: به سرمربی تیم ملی اعلام کرده‌ایم که شرایط و پیشنهادات خود را برای 4 سال آتی به ما بدهد، بعد از آن در مورد همکاری با وی تصمیم گیری می‌کنیم. به هر حال وقتی قراردادی بسته می‌شود لازم است که دو طرف در مورد آن تصمیم بگیرند و پیشنهاد بدهند.

کفاشیان در مورد بودجه فدراسیون فوتبال یادآور شد: عملکرد و تقویم ما مشخص است اما اینکه بودجه ما باید از چه محلی تامین شود هنوز مشخص نیست. این موضوع باید در مجمع آتی مشخص شود تا در مورد آن راهکار بدهند.

وی دیدار هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با وزیر ورزش و جوانان را خوب توصیف و خاطرنشان کرد: در این نشست از تیم ملی حمایت صددرصد شد و در کل وزیر به ما قوت قلب داد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد حضورش در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک و اینکه چقدر شانس برای رای آوردن دارد، گفت: برای هیات اجرایی و نایب رئیسی ثبت نام کرده ام، البته در کل شانس خیلی زیادی ندارم، اما بر حسب وظیفه کاندیدا شده ام.