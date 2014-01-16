نامه کفاشیان به تاج و محمدنبی در مورد ناظران مسابقات لیگ

به گزارش خبرنگار مهر،، در نامه علی کفاشیان رئیس فدراسوین فوتبال به مهدی تاج و مهدی محمدنبی رئیس سازمان لیگ و دبیر کل فدراسیون آمده است: مشاهده شده عوامل برگزاری مسابقات لیگ کشور (نمایندگان، ناظران داوری) بدون رعایت اکید دستور العمل‌های ابلاغی، نسبت به تصمیمات و عملکرد داوران بلافاصله پس از هر مسابقه‌ای با رسانه‌های گروهی مصاحبه می‌کنند و به ویژه نظرات شخصی خود را بدون هرگونه توجیح قانونی در ارزیابی داوران مطرح و جو ورزشی را آگاهانه یا غیر آگاهانه بر علیه جامعه داوری، فدراسیون و سازمان لیگ ایجاد می‌کنند.

بر این اساس و با توجه به اینکه حسب قوانین فیفا، مصاحبه و اظهارنظر در خصوص ارزیابی عملکرد داوران توسط عوامل برگزاری مسابقات که در مجموعه فدراسیون فعالیت می‌کنند، مجاز نیست، ترتیبی داده شود تا در صورت مشاهده این قبیل موضوعات از بکارگیری آنان در سطوح مختلف مسابقات اجتناب و پرونده مطروحه را جهت تصمیم نهایی به کمیته انضباطی ارجاع دهید.



