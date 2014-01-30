به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث پوراحمد کارگردان سینمای ایران را بیشتر با «قصه‌های مجید» می‌شناسیم و این فیلم‌ها قطعا خاطره خیلی از هم‌نسلان ما در سینما را رقم زده‌اند.

پسربچه‌ای با لهجه شیرین اصفهانی که شخصیت اصلی این مجموعه بود بعدها به فیلم‌های سینمایی که توسط پوراحمد و بر اساس همین داستان‌ها ساخته شد، پیوست و می‌توان نقطه قوت مجموعه و فیلم‌های «قصه های مجید» را بازی مهدی باقربیگی، فیلمنامه و کارگردانی کار دانست.

مادربزرگ مجید یعنی «بی بی» این مجموعه یکی دیگر از نقاط قوت این کارها به شمار می رفت که در اصل مادر کیومرث پوراحمد هم بود. زنده‌یاد پروین‌دخت یزدانیان بعدها با «خواهران غریب» کار دیگری از پوراحمد هم به سینما آمد.

این فیلمساز مطرح سینمای ایران در آخرین حضور خود در جشنواره فیلم فجر «اتوبوس شب» را در ژانر دفاع مقدس به رقابت در این جشنواره فرستاد. این فیلم از آخرین حضورهای خسرو شکیبایی در سینمای ایران به شمار می‌رود. پوراحمد پس از این فیلم حدود 7 سال از سینما دور بود و البته در این دوران یک مجموعه تلویزیونی ساخت. وی در زمان دولت نهم و دهم هیچ فعالیتی در حوزه سینما نکرد و فقط سال گذشته تدوین فیلم «کلاس هنر پیشگی» علیرضا داوود نژاد را انجام داد.

به بهانه حضور وی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر با فیلم «50 قدم آخر» مروری بر کارنامه سینمایی پوراحمد و حضورش در جشنواره داشته‌ایم.

پوراحمد اولین فیلم سینمایی خود را در سال 61 با عنوان «باران» ساخت. این فیلم در حال و هوای فضای سیاسی همان زمان شکل گرفت. این فیلم در هیچ جشنواره‌ای در زمان خود شرکت نکرد.

پس از آن پوراحمد در سال 63 فیلم «تاتوره» را کارگردانی کرد که در آن داوود رشیدی، سیامک اطلسی، پروانه معصومی و... بازی می‌کنند. این فیلم هم در همان حال و هوای فضای سیاسی آمیخته با جنگ همراه بود. این فیلم در سومین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و در بخش فنی جایزه بهترین تدوین را گرفت.

وی همچنین پس از آن فیلم «بی بی چلچله» را با بازی داوود رشیدی، علیرضا شجاع نوری و سیامک اطلسی ساخت. این فیلم در ژانر اجتماعی و در ارتباط با کودکان و نوجوانان بود. این فیلم در پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و جایزه ای را برای پور احمد به ارمغان نیاورد.

«آلبوم تمبر» آغاز فعالیت جدی پوراحمد در سینمای کودک و نوجوان است. این فیلم در سال 65 ساخته شده و در جشنواره کودک و نوجوان به نمایش در آمد.

«گاویار» عنوان فیلم بعدی این کارگردان است که در سال 66 ساخت و در ششمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و در بخش فنی نامزد دریافت جایزه شد.

«لنگرگاه» را پور احمد در سال 67 ساخت که در آن جهانگیر الماسی و علیرضا خمسه بازی می کردند. این فیلم که در ژانر کودک و نوجوان بود در بخش سینمای بین الملل کودک و نوجوان هفتمین دوره جشنواره فجر که بخش تازه ای در آن زمان بود به نمایش در آمد اما جایزه ای دریافت نکرد.

«شکار خاموش» فیلم بعدی این کارگردان است که وی در این فیلم هم مانند چند کار قبلی دغدغه خود در سینمای کودک را دنبال می کند. این فیلم که در آن مهدی هاشمی، علیرضا خمسه، گلاب آدینه و... بازی کرده اند در جشنواره فجر به نمایش در نیامده است.

«شرم» عنوان فیلمی از پور احمد است که کاراکتر های آن همان شخصیت قصه های مجید بودند؛ مهدی باقر بیگی، پروین دخت یزدانیان و جهانبخش سلطانی. این فیلم را پوراحمد در سال 70 ساخت و در دوره یازدهم چشنواره فجر به نمایش درآمد. داستان فیلم در اصفهان می گذشت و بازیگران آن سیمرغ و دیپلم افتخار گرفتند. البته پوراحمد برای این اثر جایزه ویژه هیات داوران همان جشنواره را هم دریافت کرد.

«صبح روز بعد» را هم پوراحمد در سال 71 ساخت ولی در همان دوره یازدهم به نمایش در آمد. مهدی باقربیگی برای هر دو فیلم از جشنواره فجر سیمرغ گرفت.

«سفرنامه شیراز» عنوان فیلم بعدی این کارگردان است که باز به نوعی سه گانه وی به شمار می رود چراکه شخصیت‌های دو فیلم قبلی در آن حضور داشتند. این فیلم هم در سال 71 ساخته شد ولی در جشنواره‌های داخلی حضور نداشت.

«نان و شعر» را پور احمد در سال 72 ساخت. این فیلم هم با حضور مهدی باقر بیگی و یزدانیان کلید خورد و در داوزدهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و یزدانیان برای این اثر دیپلم افتخار گرفت. و در بخش فنی هم فیلم نامزد دریافت جایزه شد. در همان زمان همه این کارگران سینما را با ژانر کودک و نوجوان و قصه های مجید می شناختند.

«به خاطر هانیه» را این کارگردان سال 73 ساخت که در آن مهوش افشارپناه و مهدی فقیه بازی می کردند. این فیلم فضای متفاوتی در کارهای پوراحمد دارد که در سیزدهمین دوره جشنواره فجر به نمایش در آمد و افشارپناه برای آن نامزد دریافت جایزه شد.

«خواهران غریب» یکی از فیلم های موزیکال سینمای ایران است که در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده است. این اولین حضور مرحوم شکیبایی در فیلمی از پوراحمد است. فیلمی که به موضوع طلاق و تاثیری که این مضوع روی کودکان در یک خانواده دارد، می‌پردازد. البته در کنار دو کودک دو قلو در این فیلم افسانه بایگان، لادن طباطبایی و پروین دخت یزدانیان هم حضور داشتند. این فیلم در اکران عمومی موفق بود و در چهاردهمین جشنواره فیلم فجر هم توانست سیمرغ بهترین کارگردانی را برای پوراحمد به ارمغان بیاورد. بایگان هم دیپلم افتخار گرفت.

«شب یلدا» را پوراحمد پس از چند سال دوری از سینما ساخت و عنوان شد که دغدغه ساخت این فیلم برای کارگردان خیلی شخصی بوده است. این اثر توانست نظر منتقدان را به خود جلب کند و محمدرضا فروتن هم یکی از بهترین بازیهای خود را در این فیلم ایفا کرد. این فیلم در ژانر اجتماعی ساخته شده و فضای عاشقانه ای دارد. این فیلم در جشنواره فجر حضور نداشت اما در رویدادهای دیگر جوایز متعددی گرفت.

«گل یخ» را پوراحمد در سال 83 ساخت که در آن بازیگران تجاری همچون محمدرضا گلزار و الناز شاکردوست حضور داشتند. این فیلم در بخش مهمان بیست و سومین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.

«نوک برج» هم فیلم بعدی این کارگردان است که در سال 84 ساخته شده است و تقریبا فضای همچون کار قبلی وی دارد. این فیلم در هیچ جشنواره داخلی حضور نداشت و به نوعی اثری متعلق به سینمای تجاری بود.

«اتوبوس شب» عنوان آخرین فیلمی است که پوراحمد تا پیش از امسال با آن در جشنواره فجر حضور داشته است. فیلمی که روایت متفاوتی از دفاع مقدس را به تصویر می کشد و در کنار بازی خوب بازیگران، فیلمبرداری متفاوتی هم دارد.

مرحوم شکیبایی در این فیلم آخرین حضور خود را داشت البته مهرداد صدیقیان، محمدرضا فروتن و... هم در این کار بازی می کردند. این فیلم در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و جوایز متعددی همچون جایزه ویژه هیات داوران، دیپلم افتخار بازیگری و... را از آن خود کرد.

«50 قدم آخر» فیلمی است که این کارگردان سینمای ایران امسال با آن در بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر حضور دارد. فیلمی که بازیگر اصلی آن بابک حمیدیان است و طناز طباطبایی هم در آن به ایفای نقش می پردازد.

این فیلم سینمایی سرگذشت واقعی یکی از نیروهای اطلاعات لشگر زرهی نجف اشرف در عملیات والفجر 4 را نمایش می‌دهد که برای شناسایی به یک منطقه مین‌گذاری شده در خاک عراق می‌رود و 17 روز تمام با پایی زخمی انتظار می‌کشد تا بالاخره به کمکش می آیند ولی…

فیلمنامه این فیلم توسط پوراحمد با مشاوره حبیب احمدزاده به نگارش در آمده است. پروانه ساخت این پروژه اواخر سال گذشته به تهیه‌کنندگی سعید سعدی از سوی اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد صادر شد.

بیشتر فیلمبرداری «50 قدم آخر» در نجف آباد انجام و برای برخی صحنه ها نیز دکور زده شده است. به هر حال پور احمد پس از سالها دوری از سینما باز هم مانند کار آخر خود با فیلمی در ژانر دفاع مقدس بازگشته است و قطعا مخاطبان زیادی منتظر هستند این فیلم را در جشنواره فجر ببینند.