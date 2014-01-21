اردوغان: به قانون عمل خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در دیدار با رهبران اتحادیه اروپا تضمین داد که به حاکمیت قانون در ترکیه احترام خواهد گذاشت.

وی که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مانوئل باراسو رئیس کمیسیون اروپایی و هرمان ون ومپوی رئیس اتحادیه اروپایی تضمین داد که دولت وی به حاکمیت قانون، استقلال قوه قضائیه و اصل تفکیک قوا احترام خواهد گذاشت.

مانوئل باراسو در این کنفرانس اعلام داشت: اتحادیه اروپا تحولات اخیر در ترکیه را از نزدیک دنبال می کند و تمامی نگرانی های خود را با نخست وزیر ترکیه در میان گذاشته است.

در پی افشای فساد مالی در ترکیه دولت این کشور در واکنش به این مسئله که آن را توطئه خارجی می داند با تهیه لایحه ای قصد دارد اختیارات دادستان های این کشور را محدود کند که این امر موجب نگرانی اتحادیه اروپا شده است.