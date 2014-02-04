اتحادیه اروپا به ترکیه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه طی سخنانی پیش از دیدارش با "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان در برلین گفت: تصور قرن بیست و یکم بدون ترکیه غیرممکن است. وی ابراز امیدواری کرد آلمان در موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بیش از پیش تلاش خود را به کار گیرد.

اردوغان با بیان این که ترکیه همچنان برنامه اصلاحات خود را ادامه می دهد تاکید کرد آنکارا از دوستانش در آلمان انتظار دارد روند عضویت در اتحادیه اروپا را تسریع کنند. این در حالی است که پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به عنوان یک عضو دائمی همچنان با تردید از سوی اعضای اصلی این اتحادیه از جمله آلمان و فرانسه همراه است.

در حالی که تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا به سال 1999 بازمی گردد اما مذاکرات رسمی برای این منظور از 2005 آغاز شده است. طولانی شدن این روند موجب انتقادهای زیادی در داخل ترکیه شده است. در همین حال اتحادیه اروپا اصلاحات اخیر در دستگاه قضایی و پلیس ترکیه را به باد انتقاد گرفته است.

اردوغان در ادامه سخنان خود یادآور شد نه تنها ترکیه بلکه اتحادیه اروپا نیز به ترکیه نیازمند است. به گفته وی با پیشرفت اقتصاد ترکیه میزان بیکاری در این کشور به کمترین میزان رسیده و امروز این کشور 77 میلیونی با روابط موثر خود با شمال آفریقا و بالکان می تواند به برقراری صلح و ثبات در منطقه کمک کند.