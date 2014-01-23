بانک مرکزی نرخ رسمی 38 ارز را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ 38 ارز دولتی برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی در روز جاری را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ دلار و پوند افزایش و نرخ یورو کاهش یافته است.

بر این اساس نرخ رسمی دلار آمریکا در روز جاری 24 هزار و 853 ریال، نرخ پوند 41 هزار و 170 ریال و قیمت یورو 33 هزار و 672 ریال اعلام شد.

همچنین نرخ فرانک سوئیس 27 هزار و 259 ریال، کرون سوئد 3 هزار و 834 ریال، کرون نروژ 4 هزار و 321 ریال، کرون دانمارک 4 هزار و 513 ریال، روپیه هند 401 ریال، درهم امارات متده عربی 6 هزار و 767ریال، دینار کویت 87 هزار و 665 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23 هزار و 568 ریال، یکصد ین ژاپن 23 هزار و 810 ریال، دلار هنگ کنک 3 هزار و 204 ریال، ریال عمان 64 هزار و 537 ریال، دلار کانادا 22 هزار و 302 ریال و راند آفریقای جنوبی 2 هزار و 281 ریال است.

همچنین هر لیرترکیه 10 هزار و 975 ریال، روبل روسیه 732 ریال، ریال قطر 6 هزار و 825 ریال،یکصد دینار عراق 2 هزار و 135 ریال، لیرسوریه 221 ریال، دلار استرالیا 21 هزار و 862 ریال، ریال سعودی 6 هزار و 627 ریال، دینار بحرین 65 هزار و 906 ریال،دلار سنگاپور 19 هزار و 397 ریال، ده روپیه سریلانکایک هزار و 900 ریال، یکصد روپیه نپال 24 هزار و 931 ریال، یکصد درام ارمنستان 6 هزار و 107 ریال، یوآن چین 4 هزار و 106 ریال، یکصد بات تایلند 75 هزار و 374 ریال و رینگیت مالزی 7 هزار و 460 ریال قیمت خورد.

بانک مرکزی نرخ هر یکهزار وون کره جنوبی را 23 هزا و 161 ریال، یکصد تنگه قزاقستان را 16 هزار و 22 ریال، افغانی افغانستان را 441ریال، منات آذربایجان را 31 هزار و 684 ریال، یکهزار رویل بلاروس را 2 هزار و 592 ریال، سومونی تاجیکستان را 5 هزار و 205 ریال و بولیوار ونزوئلا را 3 هزار و 953 ریال تعیین کرد.