به گزارش خبرنگار مهر ، زاگرس مرکزی دارای اکوسیستمهای جنگلی منحصر بفرد و نادری است که به لحاظ اهمیت اکولوژیکی و بنابر سیاستهای اجرایی سازمان جنگلها، این مناطق در مدیریت جامع جنگلها به صورت ویژه مورد توجه قرار میگیرند.
درخت ارس يا سرو كوهي Juniperusexcelsa يكي از گونه هاي نادر جنگلي است كه پراكنش آن در منطقه زاگرس به استانهای آذربایجان غربی، لرستان، چهارمحال و بختیاری و فارس محدود بوده و بهصورت لکههای پراکنده، رویشگاههای ارزشمندی را در این مناطق بوجود آوردهاند.
با وجود مقاومت فوقالعاده گونه ارس در برابر آفات و امراض جنگلی، متأسفانه تنشهاي اكولوژيكي ناشی از عوامل محيطي و انساني، فرايند زادآوري طبیعی اين گونه نادر را شديداً دچار اختلال کرده است. حضور دام در در رویشگاهها، استفاده از سرشاخه درختان برای تعليف دام، استفاده برای سوختهای هیزمی و پوشش سقف منازل روستایی در شمار مهمترین تهدیدهای این گونه نادر در زاگرس قرار دارند.
در این میان يكي از این معدود رويشگاههای ارس، عرصهای 900 هکتاري است که در 75 كيلومتري جنوب شهرستان اليگودرز در منطقه كيگوران واقع شده است. این رویشگاه دارای طرح مصوب بوده و بهعنوان یکی از ذخیرهگاههای جنگلی ارس کشور تحت شرایط حفاظتی ویژه مدیریت شده و براساس قوانین و مقررات سازمان جنگلها؛ این ذخیرهگاهها – خصوصا" هسته مرکزی - قرق مطلق محسوب شده و تمامیفعالیتهای انسانی در آن ممنوع است.
اما گزارشات اخیر برخی از دوستداران محیط زیست منطقه حکایت از فشارهای سیاسی برخی از مدیران ارشد شهرستان الیگودرز برای عبور دادن يك جاده دسترسي به مركز بخش شولآباد از درون این ذخیرهگاه ارزشمند دارد.
آنطور که هومان خاکپور می گوید: احداث جادهای که از محل گردنه گلهبادوش شروع میشود خسارتهای جبران ناپذیری به این رویشگاه وارد کرده و حتما با واکنشها و مخالفتهای جدی فعالان محیط زیست و برخی از كارشناسان منابع طبيعي مواجه می شود.
به گفته این کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط زیست، هرچند که در حال حاضر اجراي پروژه موقتاً متوقف شده است اما نگرانیها بابت تخریب ذخیرهگاه همچنان وجود دارد.
او که یکی از مخالفان عبور جاده از داخل این ذخیره گاه است معتقد است: بخش شولآباد در حال حاضر داراي جاده دسترسي مناسبی بوده كه در گذشته در يك مسير با شيب كمتر احداث شده است و اصولاً برای احداث جاده جديد هيچگونه ضرورتي وجود ندارد.
به نظر می رسد بازهم مسئولان یک منطقه احداث جاده ای غیر ضروری که برای آن مسیر مشابه وجود دارد در دل یکی از رویشگاههای بکر گونه ای ارزشمند را با فشار ها و اهرم های سیاسی پیگیری می کنند تا ماجرایی تازه از جریان تکراری تقابل توسعه ناپایدار با منابع طبیعی و محیط زیست آغاز شود و با وجود اعتراض و مقاومت دوستداران و فعالان محیط زیست در نهایت یکی دیگر از ذخایر و منابع اکولوژیکی کشور قربانی منفعت طلبی و خواسته های سیاسی افراد شود.
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