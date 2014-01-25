آغاز صید ماهیان سردآبی یزد/ ظرفيت توليد 400 تن ماهي در استان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسئولان استانی شیلات، مسئولان جهاد کشاورزی ابرکوه، مسئولان بسیج سازندگی سپاه و جمعی از بهره‌ برداران این بخش، برداشت ماهیان سردابی استان یزد در سال جاری آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه در آغاز جشن صید ماهیان سردآبی در ابرکوه اظهار داشت: با همکاری بسیج سازندگی سپاه و اعطای تسهیلات به بهره‌برداران، تعدادی از استخرهای ایجاد شده از محل طرح توسعه کشاورزی اقدام به پرورش ماهی قزل آلا کردند.

محمدعلی حاتمی ‌زاده بيان كرد: شناسایی استخرهای مستعد پرورش ماهی همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی بخشی دیگر از این تلاش‌ها برای تشویق کشاورزان ابرکوهی به پرورش ماهی است و با این همکاری، اقتصاد مقاومتی را پیگیری می کنیم.

آمادگي براي پرورش ماهي تيلاپيا در ابركوه

وي از آمادگي شهرستان ابركوه براي آغاز پرورش ماهي تيلاپيا خبر داد و بيان كرد: آمادگی داریم با فراهم کردن زمینه‌های لازم، برای نخستین بار در شهرستان ابرکوه اقدام به پرورش ماهی تیلاپیا کنیم.

رئیس شیلات استان یزد نیز اظهار داشت: تلاش‌های خوبی با همکاری بسیج سازندگی استان یزد در راستای روی آوردن کشاورزان به پرورش ماهی در استخرها صورت گرفته است و به واسطه این تعاملات امسال بیشترین رهاسازی و تولید ماهی در استان را داشته‌ایم.

محمد علی مبینی افزود: اعتقاد داریم اگر از 20 درصد منابع آبی استان برای پرورش ماهی استفاده شود، می توان شاهد روند بسیار خوبی در تولید ماهی در استان بود.

يزد توان توليد سالانه 400 تن ماهي را داراست

اين مسئول خاطرنشان كرد: بیش از هفت هزار منابع آبی مختلف در استان یزد وجود دارد که اگر تنها در 20 درصد از آنها رها سازی بچه ماهی انجام شود، شاهد تولید 400 تن ماهی در استان يزد خواهیم بود.

وی ادامه داد: در صورت عملی شدن این کار، علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان از این محل همچنين به دليل غنی شدن آب مورد استفاده، در بخش کشاورزی و باغات نیز افزایش تولید و درآمد را شاهد خواهیم بود.

در حاشیه این برنامه، یک دوره کلاس آموزشی نیز با حضور بهره برداران این بخش در محل جهاد کشاورزی ابرکوه برگزار شد.