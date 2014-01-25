سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد تماشاگر بازی گلادباخ - بایرن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شب گذشته در ورزشگاه "بروسیا پارک" با نتیجه 2 بر صفر در چارچوب هفته هفدهم رقابتهای بوندس لیگا از سد مونشن گلادباخ گذشت.

"دیلی میل" گزارش داد که "دیوید مویس" برای در نظر گرفتن بازی "ماریو ماندزوکیچ"، مهاجم کروات بایرن و "پاتریک هرمان"، هافبک مونشن گلادباخ در ورزشگاه حضور پیدا کرده بود.

"دیوید مویس" در حال گفتگو با مدیر برنامه های "تونی کروس"

در حالی که مویس برای تماشای بازی دو بازیکن یاد شده در ورزشگاه حضور پیدا کرده بود با "ساشا بریس"، مدیر برنامه‎های کروس، ملاقات کرد و اکنون هافبک بایرن هم در تیررس تیم فوتبال منچستریونایتد قرار گرفته است. "فیل نویل" و "استیو راند"، دیگر مربیان من یونایتد، در این بازی بر روی سکوها حضور داشتند.

کروس تا پایان این فصل از رقابتها با بایرن مونیخ قرارداد دارد و "کارل هاینتس رومنیگه"، رئیس اجرایی باشگاه بایرن مونیخ گفته علاقمند است تا این بازیکن را در " آلیانتس آرنا" نگه دارد البته پای مسائل مالی در میان است.

بایرن مونیخ بی تردید برای این بازیکن 25 میلیون پوند از منچستریونایتد درخواست خواهد کرد.





بایرن مونیخ پس از پیروزی مقابل مونشن گلادباخ

البته به نظر می‌رسد ماندزوکیچ گزینه بهتری برای جدایی از بایرن باشد. با پیوستن "روبرت لواندوفسکی" به بایرن، عملا جا برای مهاجم کروات صدرنشین بوندس لیگا تنگ خواهد شد. ضمن اینکه "فرانتس بکن باوئر"، مرد شماره یک باشگاه بایرن مونیخ، گفته ماندزوکیچ می‌تواند ساک خود را ببندد.