به گزارش خبرگزاری مهر، افشين دبيري در گفتگو با روابط عمومي باشگاه دبيري با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: در فاصله چند روز مانده به بازي حساس با گيتي پسند به ما اطلاع داده شد دو فقره چك باشگاه دبيري به مبلغ 470 ميليون تومان كه در جريان گرفتن امتياز پتروشيمي براي ماشين سازي رد و بدل شده و قرار بود پس از باز پس گيري امتياز از سوي هيات فوتبال به ما برگردانده شود، به اجرا گذاشته شده است!

وي افزود: هيات فوتبال آذربايجان به عوض اينكه آرامش را به تيم ما تزريق كند تا تبريز براي اولين بار سهميه آسيايي فوتسال را بگيرد، نه تنها دست ما را نگرفت كه زير پاي ما را هم كشيد. آنها در آستانه بازی با گیتی پسند، حاشيه‌اي به تيم ما تزريق كردند كه اگر مديريت نمي‌كرديم و بروز مي‌داديم به نتيجه گيري تيم ما ضربه مي‌زد.

دبيري با تاكيد بر اينكه با پيگيري قانوني وكيلش به دنبال عيان كردن تخلف صورت گرفته در به اجرا گذاشته شدن چك‌هاي خود است، توضيح داد: آن سال پس از اينكه هيات فوتبال به توافقات اوليه خود مبني بر حمايت مالي از ماشين سازي تبريز بنا به صورتجلسه توجه نكرد و خيلي شيك تيم را از ما تحويل گرفت قرار شد كه 50 درصد چك ها را خودش و 50 درصد ديگر را موسسه مالي كوثر كه تيم را تحويل گرفت پرداخت كند و اين در حالي بود كه ماشين سازي آن سال مي‌توانست با ما به ليگ برتر صعود كند.

وي ادامه داد: تعلل زيادي در باز پس گيري چك‌هاي اوليه ما از پتروشيمي از سوي هيات فوتبال صورت گرفت تا پتروشيمي به روال خود عمل كرده و بر اثر بي مبالاتي هيات فوتبال و بي اعتنا به صورتجلسه انتقال تيم به موسسه كوثر، چك‌هاي ما را به اجرا بگذارند. اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه تراكتورسازي را آنطور به حاشيه بردند ولي ما تا اينجاي كار ايستادگي كرده‌ايم و مجبور شديم اين اقدام عجيب هيات فوتبال را رسانه‌اي كنيم.

مالك دبيري تبريز در خاتمه يادآور شد: پيروزي خوب بازيكنان ما برابر گيتي پسند كه با غيرت، همدلي و رفاقت همه مجموعه از كادر فني تا همه و همه به دست آمد، نويد قهرماني تبريز در ليگ 92 را مي‌داد. با اين پيروزي معتقدم 80 درصد راه هموار شد اما هنوز همه چيز براي قهرماني دبيري تمام نشده است.