دبیری صدرنشینی خود را تثبیت کرد/ پیروزی میثاق در دربی پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه با برگزاری 5 دیدار پیگیری شد که در مهمترین بازی‌ها دبیری توانست در تبریز با نتیجه 6 بر 4 مدعی دیگر قهرمانی این فصل گیتی پسند را شکست داده و با 46 امتیاز صدر نشینی خود را تثبیت کند. در دربی پایتخت نیز تیم میثاق موفق شد میزبان خود تاسیسات دریایی را با حساب 3بر یک شکست دهد.

نتیجه سایر دیدارها نیز به شرح زیر است:

* حفاری اهواز 5 - راه ساری 3

* زمزم اصفهان 3 - منصوری قرچک 2

* هلال احمر تبريز 2 - ماهان تنديس قم 2

روز پنجشنبه و در دیدارهای آغازین اين هفته دو ديدار برگزار شد که در آنها نتايج زير به دست آمد:

* شهرداری ساوه 2 - فرش‌آرا مشهد 2

* شهرداری تبريز 3 - پتروشيمی ماهشهر 3