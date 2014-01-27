وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه گفته میشود تیم دبیری تبریز پس از شکست گیتی پسند به قهرمانی نزدیکتر شده است بیان کرد: اصلا اینطور نیست. ما هشت هفته خیلی سخت را پیش روی داریم و کوچکترین لغزشی ممکن است این عنوان را از سوی دبیری تبریز بگیرد.
وی افزود: تلاش ما این است که در بازیهای پیش روی با تمام وجود به میدان برویم و روند خود را ادامه دهیم. اینکه میگویند دبیری تبریز قهرمانی خود را مسجل کرده برای ما خیلی بد است در واقع گفتن همین حرف از حریفان نیز برای ما خطرناکتر است.
اولویتهای قهرمانی
مربی تیم دبیری تبریز در واکنش به اظهارات اعضای تیم گیتی پسند پس از شکست مقابل این تیم خاطرنشان کرد: من در ابتدای فصل برای خود اولویتهایی را در نظر گرفته بودم که اولویت اول من شانس چهار تیم برای قهرمان شدن بود، اولویت دوم سه تیم و اولویت سوم من دو تیم بوده است. در بین این تیمهایی که حضور دارند حفاری اهواز بسیار خطرناک است چرا که مربی و بازیکنان خیلی خوبی دارد.
شمسایی ادامه داد: از تیمی مثل میثاق تهران، فرش آراء و ماهان تندیس قم نیز نباید به سادگی بگذریم. تیم ما فصل گذشته چهارم شده بود و برای همین گفته بودیم اگر در این فصل جزو تیمهای بالای جدول باشیم هم برایمان خوب است اما خوشبختانه تا اینجای کار نتایج خوبی گرفتیم.
تیمی یکدست داریم
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال با بیان اینکه تیمی یکدست را در اختیار دارد تاکید کرد: تیم ما از لحاظ بازیکنان اسمی کاملا معمولی به حساب میآید. ما ملیپوشی نداریم و بچهها با تمام وجود و روح خود بازی میکنند که همین باعث شده در طول 18 هفتهای که بازیها برگزار شد 16 هفته را صدرنشین باشیم.
سرمربی تیم دبیری تبریز درباره جنجالهای دیدار این تیم مقابل گیتی پسند گفت: من مسائل حاشیهای ندیدم، ما خودمان در دوبازی که مساوی کرده بودیم به لحاظ داوری کاملا آسیب دیدیم و حتی در یک بازی در ثانیه آخر به ضررمان پنالتی گرفتند که برای خودم این موضوع غیر قابل پیش بینی بود با این حال یک کلمه هم درباره داوریها حرف نزدم.
شمسایی ادامه داد: همانطور که ما بازیکنان داخل زمین اشتباه می کنیم ممکن است داور هم اشتباه کند، در این بازی داور هم به ضرر گیتی پسند اشتباهاتی داشت و هم به ضرر دبیری تبریز. آنها گفتند در یک صحنه باید من کارت زرد میگرفتم که توپ به دستم اصابت کرده بود ولی به آن صحنه که دروازه خالی را هدف گرفته بودم و بازیکن گیتی پسند توپ را با دست زده بود اشارهای نکردند.
به داوری اعتراض نمیکنم
سرمربی تیم دبیری تبریز با بیان اینکه دیواری کوتاهتر از داوری نیست، یادآور شد: وقتی میبازند از این حرفها همیشه مطرح میشود ما وقتی برای بازی با منصوری قرچک وارد سالن شده بودیم بدترین فحشها را من شنیدم و هنوز هم بنرهایی که نصب کرده بودند و روی آنها نوشتند شمسایی تبانی کرده بود در سایتها وجود دارد اما کوچکترین حرفی نزدم در همان بازی هم از داوری ضربه خوردیم اما باز هم اعتراضی نکردم.
شمسایی در بخش دیگری از حرفهایش گفت: بهتر است واقع بینانه به اتفاقات نگاه کنیم، بعد از بازی با ماهان تندیس قم مسئولان این تیم عنوان کرده بودند که در آن بازی داور به سود ما سوت زده بود ولی من خواهش کردم فیلم بازی را به همه کارشناسان نشان بدهند و حتی گفتنم کتباً مینویسم که اگر اینطور بوده در بازی بعد با آنها طوری بازی میکنیم که نتیجه سه بر صفر به سود آنها تمام شود.
وی درباره عدم سفر خسوس کاندلاس به تبریز برای تماشای دیدار این دو تیم خاطر نشان کرد: آقای افتخاری به من گفت که خودش به خسوس گفته بود به تبریز نرود چراکه ممکن است مسائل حاشیهای برای دو تیم بوجود بیاید من خودم سهامدار شرکت هواپیمایی آتا هستم و هر وقت ایشان میخواست بلیت رفت و برگشت تبریز را برایش میفرستادم بنابراین گفتن این موضوع که بلیت نداشته است منطقی نیست.
کم لطفی خسوس
سرمربی تیم دبیری تبریز در پاسخ به این سوال که آیا دعوت نشدن بازیکنان شما به اردوی تیم ملی به نوعی کم لطفی خسوس به تیم دبیری محسوب نمیشود؟، گفت: حق تیم ما بخاطر دعوت نشدن بازیکنانمان به اردوی تیم ملی خورده شده است ما در تیم خودمان هم بازیکنان باتجربه داریم و هم بازیکنان جوان که همه خوب بازی میکنند اینکه 16 هفته صدرنشین باشیم ولی بازیکنی از تیم ما دعوت نشود، در حق ما اجحاف است من خواهش میکنم خسوس این بازی ما را نیاید تا تماشا کند چون اگر بیاید به ضررمان تمام خواهد شد.
وی تصریح کرد: وقتی بازیکنان ما را دعوت نمیکنند و میگویند از طریق ویدئو رقابتها را پیگیری میکنند همان بهتر که سی دی بازیها را با یک پیک برایش بفرستند. من خواهشم از خسوس این است که این هفته نیاید بازی تیم ما را تماشا کند، چون تیم قم سه بازیکن ملیپوش دارد و آنها با دیدن خسوس تحریک میشوند و این به ضرر ما خواهد بود.
تیم ملی ارث پدری نیست
شمسایی در خصوص اینکه گفته میشود خسوس بخاطر مشکلات با وی بازیکنان دبیری را به اردو دعوت نمیکند، گفت: تیم ملی ارث پدری کسی نیست. من از سال 99 تا سال 2012 به طور مستمر در تیم ملی بودم ولی نمیتوانستم تا آخر عمر حضور داشته باشند. خسوس هم یک دوره مدیر فنی شد که در جام جهانی نقشی نداشت و حالا هم با خوش شانسی سرمربی تیم ملی شده است.
وی یادآور شد: فوتسال ما از نظر نیروی انسانی بسیار قوی است ولی ساختار خوبی ندارد. یک روز خاویر لوزانو عنوان کرد فوتسال ایران 10 سال از اسپانیا و برزیل عقب است؛ چراکه ساختار خوبی ندارد اما شرایط بهتر شد تا جایی که بهترین بازیکنان دنیا هم به لیگ ایران آمدند، ولی بار دیگر میبینیم که شرایط مثل گذشته شده و حتی بازیهای لیگ از شبکه ورزش هم پخش نمیشود.
مشکل من باشم همین امروز میروم
سرمربی دبیری تبریز در پاسخ به این پرسش که فکر نمیکنید حضور شما باعث میشود تا بازیکنان دبیری به تیم ملی دعوت نشوند؟، بیان کرد: من اگر بدانم اینطوری است، همین امروز از دبیری تبریز میروم تا بازیکنانم ضرر نکنند. اینها دوست ندارند شمساییها و شمسها رشد کنند. آنها از اینکه تیم ما صدرنشین است، خیلی ناراحتند. ما حتی ژورنالیستهایی را داریم که متاسفانه در فیس بوک علیه من جوسازی میکنند البته من میدانم این مسائل از کجا آب میخورد ولی برایم مهم نیست چون صادقانه کار خودم را پیش میبرم.
شمسایی در بخش پایانی حرفهایش گفت: امیدوارم خیل عظیم مصاحبه ها علیه داور به همین جا ختم شود چراکه ناخودآگاه به ضرر ما تمام خواهد شد. اعضای تیم گیتی پسند با این مصاحبهها قصد دارند با یک تیر دو نشان را بزنند هم باخت خود را توجیح کنند و هم جوی علیه ما به راه اندازند تا داوران در بازی بعد به ضرر ما سوت بزنند. من باید بگویم جلوی این بازیکنان سر تعظیم فرود میآورم و دست آنها را بخاطر تلاشهای صادقانهای که دارند، میبوسم.
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