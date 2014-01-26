ایران قابلیت برقراری امنیت منطقه را دارد/آمریکا قصد چانه زنی در مسئله هسته ای را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پس گرفتن دعوت ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه از سوی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با فشار آمریکا در گفتگوی خبرنگار خبرگزاری مهر با دکتر آرشین ادیب مقدم استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه لندن مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است بعد از ممانعت آمریکا از حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 در پایان روز اول این نشست، جان کری وزیر خارجه آمریکا در مواضعی متناقض خواستار پیوستن ایران به مذاکرات درباره سوریه در هفته ها و ماه های آینده شد که دکتر ادیب مقدم در تشریح سیاست متناقض آمریکا در قبال ایران چنین می گوید: در مقطع کنونی و در جریان بهبود روابط بین ایران و آمریکا، آمریکا نمی خواهد کاملا ایران را در آغوش بکشد زیرا که برای دولت اوباما تعامل با ایران ارتباط مستقیمی به مذاکرات هسته ای دارد. دولت آمریکا فکر می کند که دعوت ایران به کنفرانس ژنو 2 در مقطع کنونی از سوی متحدان منطقه ایش یعنی اسرائیل و عربستان سعودی به منزله حمایت ضمنی آمریکا از مواضع ایران در سوریه خواهد بود.

وی در ادامه گفت: همچنین آمریکا قصد دارد با ممانعت از حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 از این امر به عنوان تاکتیکی برای چانه زنی بیشتر در مذاکرات هسته ای پیشرو با ایران استفاده کند و همچنین به نظر این استاد دانشگاه لندن دعوت از ایران به این کنفرانس می تواند تائیدی بر قدرت منطقه ای بودن ایران از سوی آمریکا باشد.

این استاد دانشگاه لندن معتقد است: دیپلماسی بطور کلی دارای ارتباط درونی است و موضوع سوریه و برنامه هسته ای ایران از دیدگاه آمریکا با هم مرتبط می باشند.

وی درباره احتمال موفقیت کنفرانس ژنو 2 و دست آوردهای احتمالی آن گفت: این کنفرانس بعد از 3 سال جنگ داخلی در سوریه برگزار شده است کشوری که تمامی کشورهای درگیر در آن به نوعی به بن بست رسیده اند. باید به این نکته توجه داشت که حل مسئله سوریه هرگز دارای راهکار نظامی نبوده است و نیست. این کنفرانس بیانگر اهمیت تاثیر گذاری سیاسی سوریه است.

دکتر ادیب در ادامه پاسخ به این سوال تصریح کرد: دستیابی به راهکاری در این کنفرانس بسیار سخت است و اگر نتیجه ای به دست نیاید پیش بینی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد بسیار سخت خواهد بود هر چند بارقه هایی از امید وجود دارند. در حال حاضر دو راهکار برای درگیری های درون سوریه وجود دارد، دو طرف باید متعهد شوند تا خشونت ها علیه همدیگر را محدود کنند و از شدت آن بکاهند.

به اعتقاد این دیپلمات، جهان در حال حاضر نظاره گر تحولات سوریه است و هیچ یک از طرف های درگیر نمی خواهند که در انظار مسئول جهانیان بد دیده شوند. به همین دلیل باید استراتژی حداقلی مد نظر قرار گیرد و به مواردی مثل آتش بس، کمک های بشردوستانه و تعیین محل های امن برای حمایت از ده ها هزار افراد بی گناه بسنده شود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه در بخش دیگری از اظهاراتش به نقشی که ایران می تواند در بحران سوریه ایفا کند اشاره کرده و معتقد است ایران می تواند در این بحران نقش داور داشته باشد و دیپلماسی خود را فراگیر کند.

مؤلف "سیاست بین المللی خلیج فارس" همچنین در این گفتگو تصریح کردکه ایران به عنوان یک وزنه و قدرت منطقه ای قابلیت و توانمندی برقراری صلح در منطقه را دارد به شرطی که دیگر بازیگران منطقه این مسئله را بپذیرند لذا برای این منظور و برای ایفای این نقش ایران باید در تحولات منطقه با دیگر کشورهای منطقه مثل ترکیه و عربستان تعامل کند.

دکتر ادیب مقدم با اشاره به لزوم گسترش همکاری بین کشورهای منطقه برای مقابله با مشکلات و بحران های منطقه ای با گله از نبود این همکاری ها گفت: کنفرانس های صلح منطقه ای کجا هستند؟ موسسات مطالعات صلح منطقه ای کجا هستند؟ تبادلات فرهنگی بین کشورهای منطقه کجاست؟

وی با اشاره به اهمیت همکاری های فرهنگی بین کشورهای منطقه برای جلوگیری از بروز فجایع منطقه ای گفت: سیاست خارجی کشورها باید با تعاملات فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی همراه و همخوانی داشته باشد.

این استاد دانشگاه لندن در پایان ابراز امیدواردی کرد که با افزایش همکاری ها و تعاملات بین کشورهای منطقه، بحران سوریه آخرین بحرانی باشد که کشورهای منطقه شاهد آن هستند.

----------------

گفتگو از پیمان یزدانی