بیعت سرکرده گروههای مسلح طرابلس با داعش/ اعلام رسمی تشکیل "دال" در خاک لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "ابو سیاف الانصاری" از سرکردگان گروههای مسلح در طرابلس لبنان که اخیرا شاهد ناامنی های متعددی بوده است با انتشار یک فایل صوتی بیعت خود را با "ابوبکر البغدادی" سرکرده گروه تروریستی دولت اسلامی در عراق و شام موسوم به داعش را علنی کرد.

منابع لبنانی روز گذشته از انتشار فایل صوتی این سرکرده گروههای تروریستی که در حوادث طرابلس نقش مهمی را ایفا کرده بود، خبر داده بودند.

وی در این فایل صوتی با انتقاد شدید از عملکرد ارتش لبنان (که برای برقراری امنیت در طرابلس تلاش می کند) این ارتش را یک "لشکر صلیبی" توصیف کرد.

الانصاری همچنین با اتهام زنی به حزب الله لبنان، آن را به زعم خود، حزب شیطان خطاب کرده است.

وی در پایان فایل صوتی با اعلام بیعت با ابوبکر البغدادی سرکرده داعش وی را امیر مومنان معرفی کرد و افزود: از این پس بیانیه های این گروه توسط "ابا عمر المهاجر" که سخنگوی دولت اسلامی در لبنان (دال) خواهد بود اعلام می شود.

از سوی دیگر روزنامه المستقبل امروز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد: فایل صوتی ابوسیاف الانصاری از طرابلس پخش نشده و محل اصلی انتشار آن اردوگاه آوارگان فلسطینی "عین الحلوه" در صیدا بوده است.

از سوی دیگر پایگاه لبنانی النشره، امروز در گزارشی اعلام کرد: محافل سیاسی و امنیتی با بررسی فایل صوتی ابوسیاف الانصاری معتقدند که وی برخی اهداف مشخص در لبنان را برای برهم زدن امنیت در نظر گرفته و تلاش دارد با انتشار این گونه بیانیه ها، میان مردم و افکار عمومی جایگاه مناسب پیدا کند.

بنابر این گزارش، اظهارات الانصاری نشات گرفته از تفکرات گروههای افراطی و مسلح سلفی است که مردم لبنان را به طور مستقیم مخاطب خود قرار داده است.

این در حالی است که سخنگوی مخالفان سوری در حاشیه کنفرانس ژنو 2 مدعی شد داعش ساخته و پرداخته نظام سوریه است، حامیان غربی و عربی مخالفان سوری مدعی شده اند نظام سوریه، داعش را ایجاد کرده است.

این فایل صوتی را می توانید در اینجا گوش کنید.