به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در نشست خبری که به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ایران یکی از پدیده های تاثیرگذار در تاریخ معاصر بود و پس از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر شوروی این انقلاب توانست تاثیر شگرفی در منطقه و جهان بین‌المللی بجا بگذارد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نظام دو قطبی حاکم را بهم ریخت، افزود: مدل نوینی با تکیه بر جهان‌بینی توحیدی و ایدئولوژی متکی بر اسلام فراروی بشر قرار داد و این تاثیر قطعا از تاثیر انقلاب کبیر فرانسه و اکتبر شوروی در عرصه جهانی بیشتر بود و امروز که سی و پنج را از انقلاب می گذرد، شاهد گستره نفوذ آن هستیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه این انقلاب دستاوردهای عظیم و گسترده ای داشت، ادامه داد: در عرصه داخلی مهمترین دستاورد حضرت امام(ره) احیای نرم افزار توحیدی و بعثت بود، در واقع بازگشت به تدبیر باری تعالی برای رهبری مطلوب بود.

حجت الاسلام سعیدی افزود: حضرت امام(ره) قرارداد تکیه بر نرم افزار بعثت یعنی بازگشت به قانون الهی را برای انسان در قالب نبوت، امامت و ولایت فقیه به ارمغان آورد.

وی در مورد دیگر دستاوردهای انقلاب نیز گفت: در حوزه علم و فناوری در ابعاد مختلف در طول چهار دهه انقلاب دستاوردهای بزرگی بدست آمده که دنیا را خیره کرده است که چطور یک انقلاب می تواند در عرصه خدمات، هوافضا و بنیه دفاعی با توجه به مخالفت ها و تهدیدها چنین پیشرفتی داشته باشد.

حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: در عرصه منطقه این انقلاب فرضیه مارکس را باطل کرد زیرا مارکس معتقد بود دین افیون ملت ها است، اما امام(ره) ثابت کرد دین می تواند منشاء انقلاب های تاریخ شود. انقلاب ایران اسلام را زنده کرد و در حالیکه در منطقه پان عربیسم، پان ترکیسم و پان ایرانیسم در منطقه حاکم بود، اما امام(ره) گفتمان انقلاب اسلامی را مطرح کرد و بیداری اسلامی که سال های اخیر شاهد بودیم محصول حرکت انقلاب و تداوم آن توسط رهبر انقلاب است. همچنین خیزش های منطقه و جهاد فراگیر محصول اندیشه و تئوری حضرت امام(ره) است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی نیز تاثیر شگرف ایجاد کرد، افزود: تقابل با هیمنه و هژمونی آمریکا و تقابل با نظام سلطه یکی از ویژگی های نظام ایران بود.

وی ادامه داد: متاسفانه در انقلاب مصر شاهد بودیم که این انقلاب مصادره شد و کسانی در عرصه حکومت مصر هستند که در گذشته خود آنها در دستگاه های دولتی ایفای نقش می کردند.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دلایل دشمنی های بسیار زیاد با انقلاب اسلامی گفت: دشمنی های هر انقلابی تابعی است از عمق و گستره انقلاب. انقلابی که جامعیت دارد هم استکبارستیز است و هم استبدادزدا و هم با استعمار مبارزه می کند به طور طبیعی با طیف های گسترده ای از مخالفت ها مواجه خواهد بود، به طوریکه خانم کلینتون می گوید هر کجا می‎‌روم حضور ایران را مشاهده می کنم که اینها نشاندهنده عمق عقبه انقلاب اسلامی است که هم در شعار و هم در عمل دنبال شعارستیزی است.

نماینده ولی فقیه در سپاه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی در کشورهای غربی توافق میان ایران و گروه 1+5 را نوعی خدشه دار شدن ماهیت ضد استکباری ایران قملداد می کنند، گفت: ممکن است چنین تبلیغاتی راه بیاندازند تا روحیه استکبارستیزی منطقه را کاهش دهند ولی قطعا در نگرش رهبری و مسئولین از موازین اصولی که حضرت امام(ره) تعیین کرده، عدول نمی شود. عرصه تقابل متفاوت است گاهی مصلحت ایجاد می کند تا تقابل به شکل مذاکره و دیپلماسی پیش برود.

وی با بیان اینکه دیپلماسی قواعد خود را می طلبد، افزود: در دیپلماسی هوشیاری بالا لازم است و اینکه باید اصول را حفظ کنیم. لذا نباید کوچکترین خدشه ای به اصول وارد شود. دشمن شاید به فکر این باشد تا نفوذ بین المللی ما را کم کند، اما تنها ملتی که در برابر آمریکا ایستاده ملت ایران است منتها هم رسانه ها و هم مسئولان عرصه دیپلماسی باید این دقت را داشته باشند تا مبادا در تقابل عرصه دیپلماسی لطمه ای بخورد.

حجت الاسلام سعیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره استقرار دولت یازدهم و نحوه واگذاری پروژه‌های اقتصادی به سپاه گفت: ما تعامل مان با دولت در چارچوب اصول، قواعد و تدابیر مشخص است. مسئولین سپاه اعلام کردند چنانچه دولت نیاز به کمک داشته باشد مضایقه نخواهند کرد گرچه حجم زیادی از تبلیغات روی فعالیت های اقتصادی سپاه متمرکز شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: فعالیت اقتصادی سپاه محدود به پروژه های ملی می شود که کمتر بخش خصوصی ریسک پذیری و ظرفیت ورود در این حوزه را دارد، اما نکته این است که هدف اصلی در پروژه های اقتصادی درآمدزایی نیست چه بسا در بسیاری از پروژه ها مدت ها طول می کشد که دولت هزینه‌ها را پرداخت کند و بعضی وقت ها مراکز و موسسه هایی را که لازم نداریم را به ما می دهد. یعنی هدف اول کسب درآمد نبوده بلکه حرکت در راستای وظیفه اصلی سپاه است.

وی ادامه داد: وقتی توتال و شل از پروژه اصلی دست می کشند اینجا باید یک موسسه ای وارد شود تا ضربه ای به نهال انقلاب وارد نشود، لذا هم پروژه ها محدود است هم در راستای توافقنامه انجام می شود و هم بیشتر بحث خدمت رسانی مطرح است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه رئیس جمهور برای مبارزه با قاچاق درخواست کمک کرده بود، آیا در این زمینه ها همکاری هایی صورت گرفته است، گفت: خیر کار خاصی انجام نگرفته است. سپاه حیطه ورودش به مسائل مشخص است و در بعضی موارد که ضرورت ایجاد می کند، وارد می شود. نحوه ورود سپاه ساز و کار معینی دارد و حجم ماموریت سپاه بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه سپاه برای ماموریت هایش نیازمند بحث و طرح است، افزود: این چرخه باید انجام گیرد، اما آخرین اطلاعی که من دارم این است که بجز صحبت آقای روحانی درباره درخواست همکاری سپاه با دولت برای مبارزه با قاچاق مطلب دیگر و درخواست کتبی دیگری نبوده است، اما اخیرا در جهت همکاری بسیج در موضوع مبارزه با قاچاق کالا با وزیر کشور گفتگوهایی داشته‌ام.

سعیدی در پاسخ به سوال دیگری درباره تهدیدات اخیر مقامات آمریکایی گفت: آمادگی ما بیشتر از هر زمان دیگر است و جوانان ما همان انگیزه و شوری را دارند که در ابتدای انقلاب وجود داشت من به عنوان مسئول امور فرهنگی سپاه عرض می کنم آن رکنی که می تواند جبهه ها را در برابر جبهه دشمن پیروزی بخشد، عنصر معنویت است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره فعالیت سپاه در حوزه بین المللی نیز گفت: آنچه که هست در قالب نیروی قدس است که در عرصه دفاع از مظلومین و مستضعفین جهان در جهت تقویت بنیه دینی، بصیرت افزایی و شناساندن توطئه دسیسه دشمنان و نظام سلطه فعالیت می کند. در همین زمینه هم دشمن احساس نگرانی و خطر کرد و بسیاری از ماهواره ها را که ما در عرصه اطلاع رسانی داشتیم محدود کردند و نگذاشتند صدای انقلاب به دنیا برسد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در پاسخ به سوال دیگری درباره کنفرانس ژنو 2 که درباره بحران سوریه برگزار شد، نیز گفت: با توجه به رفتاری که از قبل انجام دادند معلوم بود نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت، اما آنکه سرنوشت سوریه را تعیین می کند یکی اراده مردم سوریه است و دیگری اراده دولت سوریه. بنابراین ملت و ارتش سوریه قطعا اروپا، آمریکا و هم‌پیمانان آنان را وادار خواهند کرد تا حقیقت مردم سوریه را بپذیرند. لذا اگر مقاومت انجام گیرد به طور طبیعی جبهه مقابل ناچار به عقب‌نشینی و امتیاز دادن است.

در انتهای این نشست خبری از کتاب جبهه سوم به نوشته سردار شعبانی و دکتر هانی که درباره وقایع گروهی برای تصرف پایگاه بسیج شهر آمل بود، رونمایی شد.