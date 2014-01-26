کمبود آرد همچنان از دغدغه های شهرستان رامشیر است

بیژن بهمئی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با وجود سهمیه کافی آرد که ماهانه در اختیار نانوایان قرار می گیرد همچنان مشکل کمبود آرد باعث شده است که نانوایان نتوانند در تمام ساعات مقرر شده به پخت نان بپردازند و این امر سبب گلایه جمعی از نانوایان این شهر شده است.



وی با بیان اینکه در شهرستان رامشیر 245 تن سهمیه شهری و 155 تن سهمیه روستایی به نانوایان تعلق می گیرد، دلایل مشکل کمبود آرد را اقدام برخی از نانوایان در فروش آزاد آرد دانست که این امر سبب شده است برخی با خرید آرد آزاد به پخت و فروش نان در خانه روی بیاورند و با این کار یک نوع بازار سیاه در این عرصه ایجاد کنند.



سرپرست فرمانداری رامشیر اظهار کرد: با توجه به اینکه اقدام برخی نانوایان به کم فروشی یا آزاد فروشی از لحاظ قانونی تخلف حساب می شود لذا از اداره صنعت، معدن و تجارت تقاضای بازرسی مداوم و برخورد با متخلفان را داریم.



به گزارش خبرنگار مهر، آرد در شهر رامشیر توسط سه عامل میان 29 نانوایی توزیع می گردد و هر کیسه آرد چهل کیلویی به نرخ دولتی 245 هزار ریال در اختیار نانوایان قرار می گیرد اما همین کیسه آرد در بازار آزاد تا 500 هزار ریال به فروش می رسد.