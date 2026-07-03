به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رامشیر با دعوت همگان به تقوای الهی اظهار کرد: تقوای حقیقی برخورداری از یک دستگاه محاسباتی سالم است؛ تقوایی که به انسان قدرت فرقان می‌دهد تا در غبار فتنه‌ها، حق را از باطل بازشناسد.

وی افزود: تمامی لغزش‌ها ریشه در حب دنیا دارد که تنها به معنای دلبستگی به مال نیست، بلکه شامل حب ریاست، حب راحتی برای فرار از تکلیف و جهاد، حب کلام برای خودنمایی و حب علو برای تفاخر است. اگر ما از خطاهای محاسباتی مصون بودیم، امام زمان در پرده غیبت نمی‌ماندند و مشکل، فقدان یار و یاور برای حضرت است. ما باید با اصلاح خود و ارتقای بصیرت، یاران امام منصور باشیم.

حجت‌الاسلام هاشمی در ادامه به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: دستگاه قضا باید با شجاعت و بدون ملاحظه، دست متجاوزان به اموال عمومی را قطع کند و با مسئولانی که در دوران مسئولیت، ثروت‌های نامتعارف اندوخته‌اند برخورد نماید. همچنین استخدام‌ها و انتصاب‌ها باید بر مدار شایسته‌سالاری باشد، نه سفارش‌های سفارشی و رانت‌های قدرت.

وی با انتقاد از کیفیت آرد و نان در رامشیر تصریح کرد: مدعی‌العموم باید مدافع حقوق عامه در حوزه‌های امنیت اقتصادی، محیط‌زیست و سلامت باشد. کیفیت آرد و نان در شهرستان رامشیر با وجود تولید بهترین گندم‌ها، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و از مسئولان بهداشت، فرماندار و دستگاه قضا انتظار می‌رود با نمونه‌برداری دقیق و نظارت جدی، این دغدغه مردم را مرتفع کنند.

امام جمعه رامشیر با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید گفت: با وجود محدودیت‌ها، امیدوارم حضور مردم رامشیر در مراسم تشییع، باشکوه و چشمگیر باشد تا خاری در چشم دشمنان باشد. تشییع این شهید، تنها خاکسپاری یک پیکر نیست، بلکه بر دوش گرفتن پرچمی است که او با عزت حمل می‌کرد و اگر دشمن گمان کند با خاموش کردن یک چراغ، راه پایان می‌یابد، تاریخ را نخوانده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی تاکید کرد: ما با خدای خود عهد می‌بندیم و سوگند به خون پاک شهید قائد امت، که تا انتقام سخت از این خوک کثیف و ایادی‌اش را نگیریم و این غده سرطانی را از منطقه ریشه‌کن نکنیم، آرام نخواهیم گرفت.

وی افزود: اگرچه پیکر مطهر قائد شهید در خاک آرام خواهد گرفت اما اندیشه او در جان ملت خروشان خواهد ماند. دشمن اگر گمان کند که با خاموش کردن یک چراغ، راه پایان می‌یابد یا تاریخ را نخوانده یا خودش را به خواب زده است.