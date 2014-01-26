به گزارش خبرنگار مهر، کاظم آیت اللهی در همایش رایانش ابری و مجازی‌سازی ایران که در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: امروزه فضای مجازی با زندگی ما عجین شده و ابعاد آن روز به روز گسترش پیدا می‌کند؛ در حال حاضر با هجوم فراوان دستگاههای سیار و ارتباطی روبرو هستیم که در حقیقت این موضوع را بیان می‌کند که این تکنولوژی از مولفه‌های اساسی زیرساخت به شمار می‌آید و اهمیت بسیار بالایی دارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به سرعت پیشرفت فناوری اطلاعات در دنیا اشاره کرد و گفت:‌ حرکت فناوری اطلاعات در دنیا به جایی رسیده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ به همین دلیل ما نیز باید آن را همراهی و با برنامه‌ریزی توجه جامعه را بیشتر به این موضوع جلب کنیم.

آیت‌اللهی با بیان اینکه مسیر بهینه سازی استفاده از تکنولوژی، اشتراک گذاری منابع است که در این زمینه رایانش ابری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد ادامه داد: در حوزه اشتغالزایی می توان با استفاده از حجم دانش‌آموختگان و روش‌هایی مانند رایانش ابری موجود، درصد بسیار زیادی را در زمینه فناوری اطلاعات مشغول به کار کرد.

وی برنامه‌ریزی در سطح فناوری اطلاعات در کشور را آغاز شده دانست و گفت: می‌توان خوشحال بود چرا که برنامه‌ریزی بعضی از حوزه‌های فناوری اطلاعات انجام شده و این موضوع برای مسئولان کشور نیز جا افتاده است اما باید تلاش خود را برای هموار کردن آن بیشتر کنیم.

آیت‌اللهی افزود: دیگر نباید به فقر موجود در سیستم‌های کاربردی و استفاده درست از زیرساخت‌های حوزه غبطه بخوریم باید بیشتر از این‌ها این موضوع را همراهی کرد چرا که در این حوزه عقب هستیم. مشکلات فن‌آوری اطلاعات در کشور را می‌توان با تخصیص بودجه از طرف حاکمیت و همراهی بخش خصوصی تا اندازه زیادی برطرف کرد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان رگولاتوری بخش خصوصی آمادگی خود برای همکاری با رگولاتور بخش دولتی اعلام کرده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در پایان مطرح کرد: درست است که در بعضی از زمینه‌ها نگرانی‌هایی وجود دارد اما راه حل این موضوعات جلوگیری و گذاشتن آن در پرده‌ای از ابهام نیست تنها باید استفاده را افزایش داد و برای این استفاده برنامه‌ریزی کرد. در حقیقت باید تمام توانمندی‌های جامعه کشور برای به کارگیری از این تکنولوژی استفاده شود تا شاهد پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات در کشور باشیم.