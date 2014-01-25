به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای پروژه تحقیقاتی رایانش ابری توسط دولت یازدهم، سمینار جامع رایانش ابری ششم بهمن ماه با حضور متولیان ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنف رایانه کشور و فعالان بخش خصوصی با هدف ارائه برنامه های دولت و بخش خصوصی در حوزه توسعه فناوری رایانش ابری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

رایانش ابری می‌تواند در بهره مندی از ظرفیت‌های مراکز داده‌ موثر واقع شود و در صورت استفاده مناسب از امکانات این فناوری، می‌توان از تمامی ظرفیت های 30 مرکز داده استانی به طور کامل بهره مند شد.

در این راستا مبتنی بر توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان ماموریت مهم سازمان فناوری اطلاعات، می توان منابع پردازشی و ذخیره‌سازی را با توجه به نیازهای استان‌ها تقسیم کرد.

فناوری رایانش ابری می تواند سبب اتصال تمام دیتاسنترها شده و از تمام ظرفیت ها به میزان برابر به نسبت نیاز هر استان‌، سازمان‌ و مؤسسه استفاده شود.

از این رو نخستین رویداد جامع رایانش ابری و مجازی‌سازی ایران با عنوان CloudTech روزهای 6 و 7 بهمن ماه 92 با شعار "رایانش ابری، زیرساخت توسعه" و با هدف فرهنگ‌سازی کلان و بسترسازی تخصصی در کشور در حوزه رایانش ابری، در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

جزئیات برگزاری این همایش در نشانی اینترنتی http://cloud-tech.ir در دسترس است.

