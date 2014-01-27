جشنواره زمستانی همدان زمینه ای برای معرفی سنت های اصیل ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر،مهرداد نادری فر شامگاه یکشنبه در مراسم رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره زمستانی همدان با طرح غذاهای سنتی در دفتر روزنامه جمهوری اسلامی اظهار داشت: امروز بازی های بومی و محلی بخشی از نیاز جامعه بوده که باید موردتوجه قرار گیرد.

وی عنوان داشت: هفتمین جشنواره زمستانی همدان فرصتی فراهم ساخته تا سنت های اصیل ایرانی از طریق بازیهای کهن مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری استان همدان در ادامه با اشاره به محاسن بازی های سنتی ابراز داشت: این بازی ها علاوه بر سلامت جسم و روح سبب معرفی داشته های فرهنگی به سایر نقاط دنیا می شوند.

نادری فر عنوان داشت: هفدهم و هجدهم بهمن ماه سال جاری مسابقات بازی های بومی و محلی غرب کشور در شهرستان تویسرکان برگزار می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان همدان نیز در این مراسم بیان داشت: در جریان هفتمین جشنواره زمستانی رسانه های استان همدان تا کنون موفق به درج 200 خبر در رسانه های مکتوب و مجازی استان همدان شده اند.

علیرضا ایزدی با بیان اینکه استان همدان در زیر ساخت های فرهنگی مشکلاتی دارد،بیان داشت: توسعه زیر ساخت های گردشگری با توسعه زیر ساخت های فرهنگی محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی باید پتانسیل های ویژه استان همدان را به شایستگی معرفی کرد، ابراز داشت: برای ارتقا در حوزه فرهنگی و توسعه زیر ساخت های استان همه دستگاه های فرهنگی باید تلاش کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه بازی های اصیل وکهن ایرانی به دلیل بی توجهی و سهل انگاری موجود گرفتار هجمه شده است، بیان داشت: امروز نتوانستیم آن طور که باید بازی های سنتی و اصیل ایرانی به خوبی فرهنگ سازی کنیم.

ایزدی ابراز داشت: هدف از برگزاری های سنتی آشنایی مردم و به ویژه نسل حاضر با سنت های کهن ایرانی است.

رئیس خانه مطبوعات استان همدان نیز در این مراسم ابراز داشت: تعامل دوسویه میان رسانه های استان ومیراث فرهنگی زمینه ارتقا وتوسعه همه جانبه استان همدان را فراهم می کند.

محمد رضا عارف بیان داشت: رسانه های استان همدان جزو رسانه های فعال هستند و برای پیشرفت استان قدم بر می دارند.