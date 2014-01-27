رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با صدور حكمي، يحيي نيكدل را به عنوان رييس جديد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي منصوب كرد.

رييس جديد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي متولد سال 1345 روستای ارکان از توابع شهرستان بجنورد بوده و داراي مدرك تحصيلي فوق لیسانس علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی است.

وی كه در زمان تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري رئیس شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی حسن روحاني در خراسان شمالي بود؛ در كارنامه خود داراي سوابقي نظير معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی خراسان شمالی در دولت اصلاحات، مشاور اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت، سرپرست هیئت تجاری اعزامی به کشور ازبکستان، مشاور اقتصادی شرکتهای خصوصی، دبیر هم اندیشی بزرگ نخبگان استان، مشاور برنامه ریزی و توسعه مدیریت سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی و ... است.

نيكدل جايگزين سيدابراهيم حسيني شد؛ نخستين رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی كه پس از ادغام سازمان هاي سابق ‌صنایع و معادن و ‌بازرگانی در سال 90 ابتدا در آذر ماه اين سال با صدور حکمی از سوی صفدر رحمت آبادی، معاون هماهنگی و امور مجلس به عنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت و مسئول ادغام استان خراسان شمالی منصوب شد و پس از آن مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در بهمن ماه اين سال وي را به عنوان نخستين رييس اين سازمان در استان منصوب کرد.

يحيي نيكدل، رييس جديد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي كه معلم و استاد دانشگاه بوده و سابقه مدیریت در دبیرستانهای مختلف بجنورد را دارد؛ فعالیتهای جنبی نظير نگارش مقالات اقتصادي در روزنامه ها و مجلات علمی معتبر( بیش از 200 عنوان مقاله چاپ شده)، کارشناس و مجری برنامه های گفتگو، مردم و مسئولان، 44، افق، خانواده رادیو و ...، مشاور اجرائی و اقتصادی و کارشناس برنامه گامهای توسعه تلویزیون، سر گروه اقتصاد استان، عضو فعال ستاد توسعه استان، تهیه کننده و نویسنده و کارشناس مجری برنامه زنده تلویزیونی کنکاش سیمای خراسان شمالی(شبکه اترک)، تهیه کننده و کارشناس مجری برنامه اقتصاد و توسعه صدای خراسان شمالی و ... را نيز در سال هاي گذشته انجام داده است.

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی این هفته برگزار می شود.