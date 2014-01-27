استاندار و شهردار قزوین به کشور پرتغال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی شهردار قزوین یکشنبه شب در نشست پایانی هیئت تجاری پرتغال با مدیران استان قزوین که در سررای سعداسلطنه برگزار شد اظهارداشت: این هئیت در سفر سه روزه خود به استان با برنامه ریزی انجام شده ضمن نشست های تخصصی با مدیران شهرداری، اتاق بازرگانی، استاندار قزوین و بازدید از چند واحد صنعتی و مناطق تاریخی و شهری قزوین با ظرفیت ها و توانمندی های استان آشنا شدند.

شهردار قزوین افزود: این سفر توانست مسیر افزایش مناسبات تجاری و بازرگانی و تبادل تجربیات مدیریت در حوزه شهری را فراهم کند و شروع خوبی برای فعالیتهای طرفین در آینده خواهد بود.

وی یادآورشد: خوشبختانه با تجربه ای که از سفر هیئت های خارجی در گذشته داریم امیدواریم بتوانیم با این نشست ها و دعوت از هیئت های بلند پایه ضمن معرفی شهر تاریخی قزوین به سایر مردم جهان از تجارب مدیریت شهری دیگران هم برای توسعه شهری استفاده کنیم.



نصرتی گفت: وجود سه استاد برجسته در حوزه گردشگری و مدیریت شهری و ترافیک در این هیئت موجب انتقال مناسب اطلاعات علمی هم شد که اهداء دیپلم افتخار به استاندار از سوی این هیئت کار ارزشمندی است که از نظر علمی نیز مهم است.



دعوت از استاندار قزوین برای سفر به پرتغال



وی بیان کرد: همچنین امشب به صورت رسمی از استاندار و شهردار قزوین برای سفر به کشور پرتغال دعوت رسمی به عمل آمد که امیدواریم این سفر در سال آینده انجام شود.

نصرتی یادآورشد: در سال آینده یک هیئت هم از شهر آمستردام هلند به قزوین دعوت خواهد شد که تبادل اطلاعات کارشناسان این کشور هم در تقویت بنیه مدیریت شهری بسیار موثر خواهد بود.



فرناندو فیگورا مدیر گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه لوزانای لیسبون هم در این جلسه گفت: سفری بیاد ماندنی را در قزوین گذارندیم و این شهر زیبا را با قابلیت های فراوانی یافتیم.



وی افزود: آثار تاریخی شما به گونه ای است که شما می توانید حداقل روزانه 100 گردشگر را جذب کنید و به سود مناسب دست یابید.



فیگورا تصریح کرد: بسیار علاقمندیم که این مناسبات و دوستی ها تداوم یابد و ماموریت ما را تقویت کند به همین دلیل امیدوارم استاندار و شهردار محترم قزوین دعوت ما به کشور پرتغال را بپذیرند و در آینده نزدیک به آلن تجو سفر کنند.



وی بیان کرد: ما می توانیم در حوزه مدیریت شهری و گردشگری تجارب خود را به قزوین منتقل کنیم و زمینه سرمایه گذاری های مشترک را به صورت عملیاتی مورد بررسی جدی قرار دهیم.

هیئت تجاری کشور پرتغال همچنین شب گذشته در ضیافت شام شهردار قزوین در سرای تاریخی سعداسلطنه شرکت کرد.