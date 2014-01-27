مراسم معارفه معاون آموزشی دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حسین غریبی به جای حسین بلندی به سمت معاون آموزشی دانشگاه آزاد منصوب شد و مراسم تودیع و معارفه معاونت آموزشی این دانشگاه برخی معاونان وزارت علوم از جمله سعید سمنانیان، احمد اکبری، صادقی، سالارآملی و همچنین از دانشگاه آزاد نیز معاون دانشجویی، معاون فرهنگی، معاون پارلمانی، معاون اجرایی، معاون پزشکی و سایر مدیران و مسئولان این دو نهاد حضور داشتند.

در این مراسم حمید میرزاده با تاکید بر اینکه از نظرات حسین بلندی در شوراهای دانشگاه آزاد استفاده خواهیم کرد، اسامی این شوراها را اعلام کرد و گفت: شورای اقتصاد دانش بنیان، شورای راهبردی فرهنگی، شورای راهبردی فناوری اطلاعات، شورای راهبردی علوم پزشکی، شورای راهبردی حقوقی، شورای راهبردی بانوان فرهیخته و شورای توسعه ورزش در دانشگاه آزاد تشکیل شده و به زودی راه اندازی می شود.

وی با تاکید بر اینکه حسین غریبی دارای برنامه ای بسیار خوبی برای آموزش دانشگاه است، گفت: درباره بودجه دانشگاه آزاد اسلامی که به زودی در هیات امنای مرکزی مطرح می شود اظهار داشت: دانش محوری، پژوهش محوری، مهارت محوری، توجه به توسعه کیفی مدارس سما، توسعه ورزش و علوم پزشکی، توجه به نخبگان و جذب آنان، اصلاح هرم هیات علمی استادان، فروش اموال دانشگاه آزاد برای سرمایه گذاری در تنوع بخشی به درآمدهای این دانشگاه از جمله موارد در نظر گرفته شده در بودجه دانشگاه است.

همچنین حسین بلندی با ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد در زمان مدیریتش گفت: تعداد 2 هزار و 976 مجوز برای رشته های دانشگاه آزاد حتی رشته های بدون مجوز دریافت می شد. این اقدام با راه اندازی دفتر گسترش دانشگاه آزاد همچنین فعالیت کمیته های گسترش استانی صورت گرفت.

وی ادامه داد: علاوه بر این حدود 4 هزار و 200 رشته محل در شورای گسترش آموزش عالی در انتظار تصویب هستند.

بلندی همچنین به تهیه طرح جامع آموزشی دانشگاه آزاد، توجه به تحصیلات تکمیلی و رشته ها و رشته محل های این دانشگاه در زمان معاونتش اشاره کرد.

به گفته وی دانشگاه آزاد در سه سطح امور را واگذار کرد به جزو مواردی که لازم بود امورات مربوط به آن در سازمان مرکزی انجام شود.