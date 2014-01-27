نويسندگان و هنرمندان سرمايه هاي اصلي فرهنگي جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار كردستان ظهر دوشنبه در جريان ديدار با اعضاي كميته علمي و اجرايي همايش ملي مترجمان كُرد ايراني اظهار داشت: نويسندگان، هنرمندان و خالقان آثار جزو سرمايه هاي اصلي فرهنگي براي جامعه به شمار مي روند و به همين دليل بايد به صورت ويژه از آنها حمايت كرد.

وي ادامه داد: هر چند كه آثار توليد شده در بخش هاي مختلف نيز جزو سرمايه هاي فرهنگي هر جامعه اي به شمار مي رود ول بايد توجه داشت كه خود توليدكنندگان اين آثار به عنوان سرمايه اصلي محسوب شده و بايد داراي جايگاهي والاتر باشند تا زمينه براي توليد آثار بهتر در تمامي بخش هاي فرهنگي در جامعه فراهم شود.

استاندار كردستان گفت: زماني كه ما بتوانيم از توليدكنندگان آثار فرهنگي و هنري در جامعه حمايت كنيم فرصت و زمينه براي پرورش استعدادهاي جديد در اين بخش فراهم مي شود و اين كار بهترين سرمايه گذاري در جهت توسعه فعاليت هاي فرهنگي به شمار مي رود.

وي با ابراز خرسندي از برگزاري همايش ملي مترجمان كرد ايراني آن هم با بررسي آثار دو نويسنده برجسته محمد قاضي و ابراهيم يونسي افزود: بدون شك برگزاري اين همايش يك اقدام خوب فرهنگي است و مي طلبد كه زمينه براي برگزاري همايش ها و برنامه هاي اين چنين در راستاي توجه به سياست هاي دولت تدبير و اميد در استان كردستان فراهم شود.

زاهدي با اشاره به اينكه در جريان برگزاري اين همايش بايد برنامه هاي جنبي متعددي نيز در استان كردستان برگزار شود، يادآور شد: دعوت از چهره هاي برتر فرهنگي و شاخص كشور براي حضور در برنامه هاي اين همايش يكي از نيازهاي لازم و ضروري است و به همين دليل بايد با پيگيري و هماهنگي هاي لازم اين مهم به بهترين شكل ممكن اجرايي شود.

وي با اشاره به لزوم برنامه ريزي براي استفاده از ظرفيت مهمانان دعوت شده در اين همايش گفت: زماني كه يك فرد نويسنده و هنرمند برجسته كشوري به كردستان سفر مي كند بايد از اين فرصت استفاده كرده و علاوه بر حضور در برنامه هاي مرتبط با همايش، برنامه هاي جنبي ديگري نيز براي وي در نظر گرفته شود.

استاندار كردستان از آمادگي كامل خود و ساير ادارات و سازمان هاي دولتي در راستاي حمايت از برگزاري اين همايش ملي خبر داد و يادآور شد: از تمامي ادارات و سازمان هاي دولتي مرتبط نيز درخواست مي شود كه به صورت كامل از روند برگزاري اين همايش حمايت كرده و امكانات مورد نياز را در اين بخش بسيج كنند.

وي در پايان گفت: انتظار مي رود برگزاري همايش ملي مترجمان كُرد ايراني سرآغازي باشد براي توسعه و تقويت فعاليت هاي فرهنگي در استان كردستان و به همين دليل بايد در بالاترين سطح ممكن برگزار شده و همه ما نيز آماده همكاري لازم در اين بخش هستيم.

همايش ملي مترجمان كرد ايراني اسفند ماه سال جاري و به همت اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان كردستان با بررسي آثار دو نويسنده برجسته كشور محمد قاضي و ابراهيم يونسي در سنندج برگزار مي شود.