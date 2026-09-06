فرهنگ ایثار و شهادت در استان کرمان نیازمند افزایش کمی و کیفی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، بعد از ظهر یکشنبه در دیدار مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان، بر عزم جدی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با رویکرد همافزایی دستگاهها و استفاده از ظرفیت آثار فرهنگی و هنری تاکید کرد و از آمادگی برای همکاریهای مشترک در این زمینه خبر داد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس بهویژه شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید انقلاب اسلامی، توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از برنامههای جدی این اداره کل برشمرد و اظهار داشت: در همه برنامهها، پیوست فرهنگ ایثار و شهادت در ستاد اداره کل، شهرستانها و بخشهای مختلف به طور ویژه دیده میشود و این موضوع را یک وظیفه شرعی و دینی میدانیم؛ بخصوص با توجه به شرایط کشور، ضرورت دارد که به این حوزه به صورت ویژه پرداخته شود.
اسحاقی، با اشاره به دستگاههای فعال در این عرصه افزود: همه دستگاهها در فضای همکاری فعالیت میکنند و خروجی این تلاشها، حضور پرشور مردم در مقاطع خاص در حمایت از نظام، کشور و آرمانهای شهداست.
وی استان کرمان را «استان حاجقاسم، دیار مقاومت و پایتخت مقاومت جهان اسلام» خواند و گفت: عملکرد حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان نیازمند افزایش کمی و کیفی است که در این راستا آمادگی داریم از همه ظرفیتها استفاده کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به دغدغههای مطرحشده، تصریح کرد: استاندار کرمان در زمینه توجه به مسائل فرهنگی سرآمد است و در قبال طرحها و برنامههای ارائهشده، حمایت عملی دارند. همچنین ششمین جشنواره موسیقی نواحی استان در بافت با محوریت موسیقی پهلوانی و حماسی و متأثر از فضای مقاومت مردم برگزار شد که نشاندهنده عزم جدی برای تلفیق هنر با فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت است.
وی با تاکید بر بهترین راهکار یعنی تعامل، همافزایی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی با حمایت استاندار، از آمادگی این اداره کل برای انعقاد تفاهمنامه عملیاتی با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه، چند برنامه شاخص در حوزه ایثار و شهادت در هفته دفاع مقدس و در طول سال اجرا شود.
اسحاقی ادامه داد: همچنین در رویدادهای هنری مهم امسال در کرمان، پیوست فرهنگ ایثار و شهادت دیده خواهد شد و کنگره شهدای هنرمند که در سطح کشور برگزار میشود، با همافزایی بین دستگاهها و نهادها فرصت ارزشمند دیگری در این حوزه است.
وی همچنین در زمینه حمایت از چاپ کتب دفاع مقدس و مقاومت قول پیگیری داد.
حمایت بیشتر از نیروهای انقلابی و جهادی در حوزه چاپ و نشر کتاب
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان نیز ضمن تشکر از همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با برنامههای این نهاد، گفت: کارهای بنیاد در موضوعات فرهنگی و هنری همواره با پشتیبانی شما همراه بوده است و رویدادهای فرهنگی ادبی در شهرستان شهربابک نیز با حمایت این اداره کل برگزار خواهد شد.
سرهنگ حجتالله پادش، پیشنهاد انعقاد تفاهمنامهای با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را مطرح کرد و گفت: پشتیبانی و هماهنگی بینبخشی در برنامههای دفاع مقدس ضروری است.
وی با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طریق کتاب، افزود: کتاب همچنان پایه تولیدات فرهنگی است و از آن میتوان محصولات دیگری نیز تولید کرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان اظهار داشت: ما متعهد به تولید ۶۴ عنوان کتاب در طول سال هستیم که در هفته دفاع مقدس تعدادی از این عناوین رونمایی میشود. همچنین خواستار حمایت بیشتر از نیروهای انقلابی و جهادی در حوزه چاپ و نشر کتاب هستیم.
وی با اشاره به ضرورت تولید تئاترهای خیابانی با موضوع دفاع مقدس و مقاومت، بر استفاده از ظرفیت هنرمندان رشتههای مختلف در برنامههای میدانی و اجتماعات مردمی، بهویژه در آستانه هفته دفاع مقدس و با توجه به شرایط کشور، تاکید و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دو دستگاه، آثار ماندگاری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به یادگار گذاشته شود.
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