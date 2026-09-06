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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

شهادت یک دختر خردسال در حمله پهپادی تل‌آویو به غزه+فیلم

شهادت یک دختر خردسال در حمله پهپادی تل‌آویو به غزه+فیلم

منابع فلسطینی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه و شهید و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منبعی در امدادرسانی و اورژانس غزه گفت که در نتیجه حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غرب شهر غزه با پهپاد، یک کودک شهید و چند نفر دیگر زخمی شدند.

بنا به گزارش‌های تکمیلی، ارتش رژیم صهیونیستی یک خودرو را در نزدیکی چهارراه حمید در غرب شهر غزه هدف قرار داده است.

منابع فلسطینی از شهادت یوسف عکیله و نیز یک دختربچه به نام وفاء یوسف عکیله و زخمی شدن ۶ نفر در این حمله پهپادی خبر دادند.

وفاء امروز یکشنبه در شهر غزه به همراه پدر خود یوسف عکیله هدف حمله پهپادی به خودرویشان قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهادت یک دختر خردسال در حمله پهپادی تل‌آویو به غزه+فیلم

از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی شرق محله التفاح در شهر غزه را هدف حملات توپخانه شدید خود قرار داد.

شرق شهر خان یونس در جنوب غزه نیز از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله باران شد.

کد مطلب 6939331

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