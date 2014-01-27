«جشن بزرگ ملت ایران» با اجرای محمد سلوکی

مریم جلالی مدیر گروه خانواده شبکه دو در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این برنامه در 10 قسمت 50 دقیقه‌ای تهیه و تولید شده و از 12 تا 22 بهمن، ساعت 19:30 از شبکه دو پخش می‌شود و در حقیقت پوشش جشن بزرگی است که با رویکرد ابتهاج عمومی و جشن خانوادگی برای ملت ایران در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: «جشن بزرگ ملت ایران» با حضور ستارگان سینما و تلویزیون و خوانندگان تراز اول کشور همراه است. در این گردهمایی تلاش بر تدارک برنامه‌های شاد و جذاب تلاش خواهد شد تا در مهمانی ویژه‌ای خانواده‌های ایرانی دور هم جمع شوند.

به گفته وی سالار عقیلی، لاله اسکندری، محمد علیزاده، ستاره اسکندری، فریدون آسرایی، حمید عسکری، علی لهراسبی، مجید اخشابی، مازیار فلاحی، امیر تاجیک، فرزاد فرزین و بابک جهانبخش از هنرمندانی هستند که در این برنامه به عنوان مهمان حضور دارند.

مجتبی کشاورز تهیه‌کنندگی این برنامه ترکیبی را بر عهده دارد و پیمان قانع نیز به عنوان دکوراتور و طراح صحنه این پروژه را همراهی می‌کند.