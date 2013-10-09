راهکارهای پاسخگویی به دغدغه رهبری درباره سبک زندگی/ وظایفی که به دوش تلویزیون است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز گذشته سه شنبه شانزدهم مهر ماه نشست مدیر شبکه دو و مدیر گروه خانواده این شبکه با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل این شورا برگزار و در آن گزارشی از فعالیت‌های شبکه دو در حوزه سبک زندگی به دبیرخانه سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.

علی بخشی‌زاده در این نشست اشاره کرد: ما با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری راهبردهایی در حوزه سبک زندگی اسلامی تبیین کرده‌ایم که راهبرد ششم آن به طراحی و نهادینه سازی آداب و سبک زندگی ایرانی اسلامی در زمینه های فردی خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومان تاکید دارد و ما روی بحث آداب و سبک زندگی مبتنی بر دین اسلام کار کرده‌ایم.

احصای محورهای سبک زندگی اسلامی از سخنان رهبری

وی افزود: ما محورهای سخنان حضرت آقا حوالی 23 مهر سال گذشته در خراسان را احصا کردیم و در سلسله جلساتی در شورای راهبردی شبکه با حضور روان‌شناسان و کارشناسانی چون دکتر احمدی، دکتر نوابی، دکتر کشاورز، دکتر فرشیدی، سعید مهدوی کنی، محمد میرکیانی و... درباره آنها بحث کردیم. آن زمان رضا رهگذر نیز در شورا حضور داشت. پس از آن ما به تعریفی از سبک زندگی رسیده و مهم‌ترین محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی را در 11 عنوان معرفی کردیم.

مدیر شبکه دو یادآور شد: نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، هویت، علم، هنر و ادبیات، معماری، الگوی مصرف، و اوقات فراغت، مدل های دین‌داری و دین‌ورزی و فرهنگ عمومی این 11 محور هستند که می‌توان مولفه‌های رسانه‌ای گسترده‌ای برای آن در نظر گرفت. ما برای اجرایی شدن این محورها به 51 مولفه رسیدیم. تأکید بر نهاد خانواده و مواردی مثل اینکه پدر و مادر مرکز ثقل خانواده هستند، بحث دست‌بوسی والدین، خانواده بزرگ شامل عموها، خاله ها، دایی‌ها و...، لزوم سر سفره نشستن و صرف غذا به صورت دسته جمعی و... از جمله این مولفه‌ها است.

بخشی‌زاده در تکمیل توضیحاتش گفت: برای مثال محور هویت چهار مولفه دارد که ارتباط با خدا اصلی‌ترین رکن هویتی یک فرد است یا ما به هویت خانوادگی و جمعی می‌پردازیم و هویت تاریخی و زبان فارسی را مورد توجه قرار می‌دهیم. ما همچنین طی سلسله جلساتی 9 سوال طراحی کرده و پاسخ آنها را مطالبه کردیم تا به تصویری از سبک زندگی فعلی و وضع موجود برسیم و به ساز و کار نسبتا خوبی هم رسیدیم.

آمار میزان توجه شبکه‌ها به موضوع سبک زندگی

مدیر شبکه دو در ادامه به ارائه آماری از وضعیت سیما در خصوص سبک زندگی پرداخت و گفت: هر روز به صورت میانگین هر کدام از شبکه‌های سیما چهار ساعت برنامه مرتبط با سبک زندگی تولید و پخش می‌کنند. شبکه یک با 7 برنامه و سه ساعت و 30 دقیقه، شبکه دو با 10 برنامه و 7 ساعت، شبکه سه با 12 برنامه و 3 ساعت و سی دقیقه، شبکه 4 با یک برنامه و یک ساعت، شبکه تهران با 13 برنامه و 6 ساعت، شبکه قرآن با 15 برنامه و 7 ساعت، شبکه آموزش با 8 برنامه و 5 ساعت و 30 دقیقه، شبکه سلامت با 10 برنامه و 6 ساعت، شبکه جام جم با چهار برنامه و دو ساعت و سی دقیقه، شبکه ورزش با 3 برنامه و 35 دقیقه، شبکه پویا با 6 برنامه، شبکه مستند با سه برنامه و دو ساعت موضوع سبک زندگی را پوشش می‌دهند.

وی در تفکیک 10 برنامه شبکه دو گفت: "عصر خانواده"، "زنده باد زندگی"، "روز از نو"، "راه سوم" ویژه مطالبات رهبر از فرهنگ، "بچه‌های مسجد"، "سفر ایمن"، "آیینه خانه" و برنامه کودک و نوجوان از جمله آثار شبکه دو در عرصه سبک زندگی اسلامی است.

خانواده بزرگتر بهتر است

در ادامه مریم جلالی مدیر گروه خانواده شبکه دو نیز در این نشست گفت: ما درصدد بودیم شاخص‎های سبک زندگی را پیدا کنیم و برای تبدیل کیفیت به کمیت یک شعار برای گروه خانواده پیدا کردیم: "خانواده بزرگتر بهتر است" امروزه گرچه خانواده‌های ما در خانه‌های 45 متری زندگی می‌کنند اما هنوز همان ساختار خانواده بزرگ را دارا هستند. هنوز جاری و خواهر شوهر و عمو و خاله در زندگی‌ها نقش دارند.

وی با بیان اینکه این شاخص‌ها بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری، ریاست سازمان صدا و سیما و معاونت سیما احصا شده‌اند،‌ تصریح کرد: تلویزیون اقتضائاتی دارد که برخی چیزها را به ما تحمیل می‌کند. برخی از عناصر تلویزیون اساسا با موارد اسلامی تناقض دارد چرا که عریان‌گری و نمایش‌دهندگی در ذات آن جای گرفته است اما اسلام افراد را به آبروداری و عزت نفس سفارش می‌کند و ما باید با این تناقض کنار بیاییم.

تلویزیون همه جا متهم است

جلالی با یک ذکر مثال اینطور به سخنانش ادامه داد: فردی انگشترش را در اتاق گم می‌کند اما در حیاط دنبالش می‌گردد، دلیل را می‌پرسند، می‌گوید چون حیاط روشن‌تر است انگار تلویزیون هم روشن‌تر است و همه دنبال حلقه‌های مفقوده نظام در تلویزیون می‌گردند. از آنجا که متریالی برای ما تولید نمی‌شود ما خودمان ناچاریم محتوا تولید کنیم، اما همیشه متهم هستیم.

وی افزود: زیرساخت گروه ما بر خانواده مدبر است مبانی نظری تلویزیون مبنی بر نظریات اومانیستی بود و ما در تفاسیر به کلمه تدبیر رسیدیم و در خانواده مدبر بسیاری از مسائل می تواند حل شود خانواده ای که حل مساله می کند، اما افراد خانواده در دو سطح اطلاعاتی و عواطفی با هم ارتباط دارند. نقش ها دارای تناسب هستند و ما از کمرنگ شدن قدرت پدر در خانواده سخن گفتیم. پاسخگویی عاطفی نیز مورد توجه ما است مهمترین نکته اینکه در کنار مباحث خانه‌داری به خانواده‌داری پرداختیم.

مدیرگروه خانواده شبکه دو یادآور شد: متاسفانه ما دست خالی هستیم و نه در آموزش و پرورش، نه آموزش عالی و نه سازمان تبلیغات و... بنیان های خانواده تقویت نشده اند. هیچ جا گفته نمی شود ما باید دختر را مادر تربیت کنیم، نقش دختری، خواهری، همسری و مادری چهار نقشی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته شده و وظایف و اختیارات آنها در آموزه های ما گم شده اند.

تمرکز بر مردم معمولی به جای ستاره‌ها

وی تصریح کرد: تاکنون 300 قسمت 60 دقیقه‌ای از برنامه های "خونه زندگی" روی آنتن رفته که ما در آن جای ستاره ها، مردم را نشان می دهیم و خبری از هیجان های رسانه ای غربی نیست همچنین از مجریان میانسالی استفاده می کنیم که تجربه زندگی دارند، نه اینکه صرفا سر و شکل جذابی داشته باشند.

جلالی ادامه داد: تاکنون 450 قسمت 45 دقیقه ای از برنامه دیگر ما "عصر خانواده" روی آنتن رفته است و ستون فقرات گروه خانواده شبکه دو نیز برنامه "زنده باد زندگی" به تهیه‌کنندگی و اجرای محمدجعفر خسروی است که ساعت 23:30 روی آنتن می رود.

مخبر دزفولی در این باره گفت: این ساعت که همه خانواده خواب هستند.

بخشی زاده در این رابطه توضیح داد: شش ماه اول سال که اذان مغرب 20:45 است، اینطور نیست.

تماشای خانوادگی "زنده باد زندگی"

جلالی تصریح کرد: ما ابتدا با نارضایتی برنامه را در این ساعت روی آنتن فرستادیم، اما بازخوردها به ما نشان داد در این ساعت همه خانواده کنار هم جمع شوند و ممکن است برنامه ظهر یا عصرگاهی ما را پدر یا فرزندان خانواده نبینند، اما زمان تماشای "زنده باد زندگی" همه کنار هم هستند.

وی از برنامه نمایشی "رو به خورشید" با موضوع اعتیاد نام برد و گفت: برنامه های مناسبتی ما نیز با نام "خانواده عزیز" روی آنتن می روند و ما عزت خانواده را در آنها مدنظر قرار دادیم. سال گذشته در ایام سالگرد ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) سه پیوند عقد زنده را پخش کردیم که این حرکت در شبکه سه استمرار داشت.

جلالی با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید حلقه اول قانونگذاری در حوزه سبک زندگی باشد، اذعان کرد: ما نیز حلقه آخر هستیم اگر گلوله برفی که شما درست می کنید دارای نظام درستی باشد باید ما هم به همان اندازه گلوله برف دریافت کنیم.

چرا رهبری حالا موضوع سبک زندگی اسلامی را گوشزد کردند؟

در ادامه این نشست خسروی خود را جزو مبتلایان به جزء و در حوزه اجرا مشغول معرفی کرد و گفت: ما در صف کار سرگردانیم. اولین سوال من این است که چرا باید بعد از سی و چند سال موضوع سبک زندگی اسلامی مطرح شود؟ و چرا مقام معظم رهبری این گوشزد را در این موقعیت زمانی قرار دادند؟

وی افزود: تاکنون برنامه های خانوادگی ما معطوف به خانه‌داری بوده است تا خانواده‌داری و تنها یک نفر از اعضای خانواده یعنی بانوی خانه مورد خطاب قرار گرفته است، اما الزامی است خانواده‌داری را جایگزین خانه‌داری کنیم.

این مجری با تاکید بر اینکه سعی کرده‌اند مستند عمل کنند، خاطرنشان کرد: تلویزیون ناگزیر از مجلل و لوکس بودن است، اما ما تلاش کردیم بی تکلف باشیم و با رعایت شاخص سادگی و بی‌پیرایگی جلو رفته و از مصداق به مفهوم عزیمت کنیم.

در ادامه نمایندگانی از وزارتخانه هایی چون کشور، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم،‌ اندیشکده‌های مطالعاتی، موسسه حیات طیبه و... سوالاتی مرتبط با موضوع بحث ارائه کردند.

عملکرد مناسب شبکه دو در زمینه سبک زندگی

مخبر نیز در سخنانی گفت: شبکه دو در حوزه خانواده مبتنی بر نظریه سبک زندگی خوب عمل کرده و در رابطه با این موضوع از سایر شبکه ها جلوتر است.

وی تصریح کرد: ما باید به اقتضا پیش‌آمدها را به فرصت تبدیل کنیم تا سلامتی به جامعه برگردد و قطعا سبک زندگی اسلامی جامعه را بیمه می‌کند.