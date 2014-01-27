آمارهایی از استفاده ایرانیها از اینترنت و موبایل/ افزایش 10 برابری خرید آنلاین با موبایل

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تولایی در سمینار جامع رایانش ابری با بیان اینکه 52 درصد جوانان كشور از اينترنت استفاده مي كنند ولي متاسفانه كشورمان در زمينه ICT جايگاه خوبي ندارد كه بايد ارتقا يابد گفت: هم اکنون 4 درصد ايراني ها به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند و 13 ميليون كاربر اينترنت نیز در كشور از خدمات بانكداري الكترونيكي استفاده مي كنند.

وی با تاکید بر اینکه در 2 سال اخير خريد آنلاين از موبايل افزايش 10 برابری داشته است گفت: 25 ميليون خريدار بازي‌هاي رايانه‌اي، 25 ميليون مشترك تلفن ثابت و 60 ميليون سيم كارت فعال وجود دارد.

تولایی افزود: صادرات كالا و خدمات دانش بنيان در سال 84 حدود 161 ميليون دلار بود كه در سال 91 به حدود 900 ميليون دلار رسيد و ضريب نفوذ تلفن ثابت در سال 92 به حدود 79 درصد رسيد.

وی بيان اينكه ضريب نفوذ تلفن همراه در سال 91 حدود 78 درصد بوده و حدود 42 درصد خانوارهای ایرانی داراي رايانه هستند و 27 درصد به اينترنت دسترسي دارند خاطرنشان کرد: این درحالی است که نيمي از جمعيت جهان به نسل سوم موبايل دسترسي دارند و حدود 96 درصد جمعيت جهان از موبايل استفاده مي كنند و 38 درصد به اينترنت دسترسي دارند.

مدیر ICT شرکت ملی نفت ایران به تغييرات عمده فاوا در جهان اشاره كرد و گفت: رشد سريع تلفن هاي هوشمند تا سال 2020 به 50 بيليون و داده‌هاي موجود به مرز 500 بيليون گيگ خواهد رسيد.

وی با بيان اينكه درآمد شركت اپل در سال 2012 برابر درآمد فروش نفت امارات متحده عربي بود گفت: در سال 2010 كمپاني IBM مطالعاتي بر روي 1500 مديرعامل در دنيا درخصوص آينده ICT انجام داده و براساس نتايج به دست آمده 80 درصد اين مديران معتقدند كه رشد محيط كسب و كار پيچيده‌تر شده و كمتر از نصف مديران معتقدند كه مي توانند با اين پيچيدگي مقابله كنند.

این مدیر مسئول درباره مشكلات فاوا در فضاي كسب و كار و راهكارهاي آن گفت: اهداف اصلي در خيلي از واحدها كاهش هزينه‌ و افزايش سود در مجموعه است تا اينكه به سمت ساز و كاري برويم كه بتوانيم به راحتي و كمترين هزينه به نيازهاي اساسي خودمان دسترسي داشته باشيم.

تولايي درباره مزاياي استفاده از رايانش ابري از ديدگاه كاربران تجاري گفت: يكي از موضوعات مهم و عوامل نگراني دولت براي استفاده از رايانش ابري، امنيت اطلاعات است و همگرايي تطابق،‌ تداوم تجارت و حفاظت داده و محرمانگي است.

