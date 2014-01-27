آندرانیک تیموریان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آندرانیک تیموریان بازیکن تیم استقلال را جهت ادای توضیحات در خصوص علل تکرار تخلفات ارتکابی در مسابقات گذشته از جمله در بازی مقابل ذوب آهن اصفهان نسبت به سینا عشوری دعوت کرد.

بازیکن تیم استقلال باید روز شنبه 12 بهمن در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور پیدا کند.عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست.



